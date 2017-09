Golovkin: no soy Chávez Jr. y Canelo tampoco es Jacobs

El invicto Gennady Golovkin, súper campeón en los pesos medianos, comparó el duelo entre Julio César Chávez Jr. y Saúl Álvarez con el enfrentamiento que tuvo ante Daniel Jacobs, donde no lució como muchos esperaban.

Golovkin enfrentará a Canelo el sábado, 16 de septiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Yo no soy Julio César Chávez Jr. y Canelo tampoco es Danny Jacobs. No hay sobrevivientes en mis peleas”, dijo Golovkin. “El boxeo es un negocio. Si me hubiera visto bien ante Jacobs… si lo hubiera noqueado, no me hubieran dado esta pelea con Canelo ahora. Jacobs es un muy buen peleador y me dio la experiencia necesaria para ir a los 12 asaltos. Nunca había hecho eso antes. Me sentí muy bien durante los 12 asaltos por primera vez. Jacobs le da problemas a todos”.

El mismo entrenador mexicano de Golovkin, Abel Sánchez, estuvo de acuerdo con su pupilo, pues consideró que Jacobs es el segundo mejor peso mediano en el mundo.

“Fue una pelea muy dura porque se trataba de los dos mejores pesos medianos que se enfrentaban entre sí. La pelea fue buena, tal como la gente lo esperaba”, agregó Sánchez.

“Jacobs también jugó con el sistema al no hacer el pesaje obligatorio de la FIB, en el cual solamente pueden subir 10 libras después del pesaje oficial. Gennady, como campeón, cumplió con esa regla del FIB y se pesó al siguiente día. No sabemos cuánto realmente subió Jacobs esa noche. Pero aún con esa ventaja Gennady ganó. Jacobs fácilmente subió en una división arriba que Gennady. El no obtener el nocaut, fue una doble bendición para nosotros. Nos demostró que Gennady puede ir los 12 rounds con un peleador de elite y también nos dio la pelea contra Canelo”.