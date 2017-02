Canelo explica que apuesta con Chávez Jr. fue algo espontáneo

Con mucha paciencia para tratar a la prensa y en su última parada en el tour promocional de su pelea del próximo 6 de mayo ante Julio César Chávez Jr., Saúl Álvarez explicó a HOY Deportes su decisión de retar a su rival a una apuesta en el que el ganador del duelo se llevaría todas las ganancias de la pelea.

Ese reto dio vuelta a todo el mundo pues Álvarez mencionó que ganaría cuatro veces más que Chávez Jr. y todavía estaría dispuesto a apostar toda su bolsa.

Ya para el jueves el Houston, el tono de la apuesta fue bajando y para el viernes en Los Ángeles, ambos pugilistas parecieron haber dado marcha atrás pues los dos dijeron que tendrían que “dejar ese asunto a los abogados” y dejaron de hablar tanto de la apuesta y los detalles.

“Yo soy un hombre de palabra, si él quiere seguir la apuesta, hacemos un contrato”, dijo Álvarez, de 26 años y favorito para ganar el duelo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Luego le explicó a HOY Deportes que la apuesta por televisión nacional surgió como una reacción espontánea y no era algo que él había tenido en mente antes de la gira promocional. Para él, fue una reacción a las agresiones de Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. y Canelo Álvarez llevaron cientos de aficionados al boxeo a la Plaza México de Lynwood en Los Ángeles para la última parada de su gira promocional por México y Estados Unidos. El duelo del 6 de mayo ha acaparado la atención de los amantes del boxeo azteca y ya los boletos del T-Mobile Arena están a punto de agotarse.

“A mí no me gusta hablar de la gente y decir que lo voy a noquear ni mucho menos. Lo único que yo pude decir a sus declaraciones de que me va a noquear, los memes que me ha hecho en contra de mi persona, es que ‘si estaba tan seguro que me puedes ganar, apuesta todo lo que vas a ganar. Si estás tan seguro que vas a ganar, te lo apuesto’. ¿Por qué? Porque a mí no me importa el dinero que voy a ganar en esta pelea. Esto va por encima de ello, es por orgullo. Es por eso que le dije eso (de la apuesta)”, indicó en Plaza México de Lynwood.

“Cuando somos hombres decimos las cosas de frente. Es lo único que me molesta, que dice las cosas detrás de mí”, expresó Canelo sobre su rival de 31 años de edad.

También, dijo que el duelo entre mexicanos tenía que darse este año porque si no “nunca se iba a realizar”.

“Hay una rivalidad de hace ocho años con él y había que hacerla, ahora o nunca. Porque si no nunca se iba a hacer”, aseveró.