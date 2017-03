Manda Chávez Jr. nota al 'Canelo': no es un gran campeón

Julio César Chávez luce en buena forma a casi dos meses de la pelea contra el "Canelo", a quien por cierto le mandó un mensaje: "no es un gran campeón".

Ya sea para calentar o no el pleito entre ambos mexicanos del 6 de mayo en la T-Mobile Arena, el "Junior" afirmó que a Saúl Álvarez se le ha favorecido en el pasado, y que eso se acabará ahora que lo enfrente en Las Vegas, Nevada.

"El 'Canelo' es un buen deportista, se ve fuerte y todo, y lo que he visto yo y ustedes, es que ha peleado con peleadores siempre favorecido en alguna cosa, pero es un buen pelador, difícil, por eso estamos tomando las cosas en serio, pero no creo que sea un gran campeón como ha habido en México", expresó el sinaloense que ayer hizo una breve parada en la capital para entrenar en el Gimnasio Romanza de Ignacio Beristáin.

Julio dijo que notó durante la gira promocional algo de resentimiento del tapatío.

"Es un peleador que se prepara bien, pero no lo han llevado a un territorio desconocido, donde esté en aprietos. No le gusta escuchar su verdad, quiere que le diga yo que es Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez, no le puedo decir, si se enoja por eso que me disculpe", reiteró.

El llamado "Pelón" tiene planeado subirse al Centro Ceremonial Otomí el domingo, y ahí comenzar el campamento de montaña. Julio adelantó que dar las 164.5 libras pactadas no será problema, y que a nueve semanas del pesaje está actualmente entre 180 y 182 libras.

"Vamos muy bien, no habrá ningún problema. Nos estamos preparando muy duro", añadió.