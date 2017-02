Chávez Jr. recuerda cómo Canelo no dio el peso ante Angulo y Hatton

Muchas cosas han cambiado desde aquel apasionado duelo entre Julio César Chávez Jr. ante Sergio Martínez en 2012.

En ese entonces, Chávez Jr. fue defendido a capa y espada por su padre ante las agresiones del argentino, quien eventualmente venció al “Hijo de la Leyenda”, quitándole el invicto y la corona de peso mediano.

Cinco años después, Chávez Jr. tiene 31 años y es papá de una niña que lo acompañaba en sus brazos durante sus conferencias de prensa. El semblante del boxeador refleja más confianza y ya no necesita a su padre para defenderse de sus rivales.

El viernes en la Plaza México de Lynwood, Chávez Jr. mostró serenidad nuevamente al hablar de su oponente del próximo 6 de mayo en Las Vegas, Nevada. Tampoco habló de más y reconoció que tiene muchas cosas que comprobar en mayo próximo para reivindicarse de su mala imagen como atleta.

“Las palabras no sirven para nada, vamos estar frente a frente arriba del ring”, dijo Chávez Jr.

En aquel 2012 ante Martínez, Chávez Jr. parecía más aliviado de que la pelea había terminado, después de intensos ataques de su rival, regaños de su padre y miles de aficionados que no lo reconocían como un “verdadero campeón del mundo”.

Hoy, Chávez Jr. está abajo en las apuestas por 4-1 y por primera vez en su carrera, no es el favorito.

“Se han volteado los papeles, estoy en buen momento. Tengo la experiencia. Sobre todo, sé lo que quiero. No tomé esta pelea por dinero. Lo tomé porque sé que le puedo ganar a él”, señaló Chávez Jr. a HOY Deportes. “Me siento bien, no tengo la presión, eso me puede hacer más peligroso”.

Este duelo se sostendrá en un peso pactado de 164.5 libras. Chávez Jr. aceptó en los términos del contrato que de por cada libra que se exceda, el sinaloense tendrá que pagar un millón de dólares. Sin embargo, el excampeón de peso mediano, quien no pelea tan seguido como Canelo y no ha peleado en una división menor de las 168 libras desde su duelo ante Martínez en 2012, dice que no tendrá problemas para dar el peso.

“Siento que mi cuerpo me ha respondido bien. Él es el que va a batallar porque él es más chico”, señaló.

Chávez Jr. recordó que Canelo tampoco ha sido el mejor amigo de las básculas en el pasado, pues ante Alfredo Angulo subió con una libra de más, lo que eventualmente le forzó a dejarle $100,000 de su bolsillo al “Perro” en 2014. En 2011, Canelo subió a la báscula para el duelo en contra de Matthew Hatton con 1.8 libras de más.

“Creo que me critican más por quién soy. Dicen que estoy gordo pero el Canelo no dio el peso con Angulo, no dio el peso con Matthew Hatton. ¿por qué nadie dice nada?. ¿Por qué no le preguntan eso a él?”, aseveró Chávez Jr.

Finalmente, sobre la apuesta, Chávez Jr. dijo que si realmente lo hacen, lo tendrán que llevar con los abogados para que ambas partes determinen si es una apuesta coherente y que no sea “muy loca”.