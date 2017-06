Canelo sabía desde el año pasado que tenía que subir a las 160 libras

Saúl Álvarez reconoció que el duelo ante Gennady Golovkin será uno de los duelos más importantes en su carrera y que cuando enfrente al campeón de peso mediano del CMB, AMB, FIB, OIB será la culminación de mucho trabajo. .

“En mi equipo hemos dicho que en esta pelea se resumen los 14 años de trabajo. Tenemos esa responsabilidad de proponernos de ganar esta pelea”, expresó Canelo durante la última parada de la gira promocional de la pelea del 16 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. .

Al evento en Hollywood, Canelo llegó con su nueva novia, Shannon de Lima, en lo que fue la última parada de la gira promocional que incluyó conferencias de prensa en Londres y Nueva York.

“El que gane esta pelea va a ser el mejor libra por libra sin duda”, expresó el jalisciense. “Esta pelea llega en el mejor momento, me siento un peleador completo, más maduro, con experiencia. He venido aprendiendo mucho. La pelea llega en el mejor momento en todos los sentidos”. .

Álvarez estará subiendo a las 160 libras para enfrentar al mejor peleador en esa división. De acuerdo al mexicano, fue un movimiento que supo que tenía que hacer desde la pelea ante Liam Smith en septiembre de 2016.

“En la pelea de Liam Smith me di cuenta que ya no me sentía bien en superwelter, no podía dar el peso. No podía dar 154”, indicó Canelo, quien en mayo pasado enfrentó a Julio César Chávez Jr. en un peso pactado de 164.5 libras. De acuerdo al mexicano, ese movimiento lo hizo sentir mejor físicamente. “Sentí mis piernas fuertes, en la pelea de Liam Smith sentí mis piernas deshidratadas y ahí fue donde me sentí que no podía dar superwelter”.

“Será la primera pelea que tendrá Canelo en 160. Sí, peleó con Chávez en 165 pero eso fue algo de una vez. Ahora va a enfrentar al mejor de los pesos medianos hoy. Y eso demuestra mucho. No está tomando una pelea de calentamiento”, señaló el promotor Óscar de la Hoya. .

“Esta pelea es 50/50 sin duda. Sabemos que hay peligro”, indicó Canelo.