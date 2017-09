Canelo y Golovkin presumen su musculatura a días de su mega pelea

Falta una semana para la cita en el ring, y ambos peleadores ya presumen músculos muy trabajados.

Ni Canelo ni "GGG" parece que tendrán problemas para dar el peso reglamentario de la división Mediana el viernes en la ceremonia de pesaje, un día antes del pleito que sostendrán en la T-Mobile Arena de Las Vegas, donde estarán en juego los cetros de la categoría del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Y es que el mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin publicaron en redes sociales fotos donde se aprecia que llegarán con un físico al 100 por ciento.

"Por mi familia, por mi gente y por mi país. ¿Tú por quién peleas?", escribió ayer el tapatío en un twit en el incluyó fotos donde muestra bien trabajado el frente del cuerpo.

For my family, my people & my country. Who do you fight for? #CaneloGGG pic.twitter.com/UOsv8UhfEb