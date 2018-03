¿Canelo, peleador de artes marciales mixtas?... "NUNCA"

¿Se imaginan al Canelo Álvarez como peleador de artes marciales mixtas?

Sólo imagínenlo, porque el boxeador mexicano "nunca" dejaría el pugilismo, deporte que le ha dado fama y fortuna, para probarse en las artes marciales mixtas.

Canelo está en ruta a su segundo choque contra Gennady Golovkin, mientras en el mundo del boxeo y UFC pululan versiones de un posible nuevo choque entre Floyd Mayweather Jr. contra Connor McGregor en el octágono de UFC.

En entrevista para TMZ, el Canelo Álvarez fue directo: él "nunca cambiaría de deporte", a diferencia de Mayweather Jr.

"Yo respeto el boxeo, el boxeo es mi deporte, es lo que amo. El otro deporte es algo que nunca sabremos", dijo Canelo.

En cuanto a la posible pelea de Floyd en UFC, el mexicano no opinó: "Lo que sea que haga, no me interesa... Yo estoy enfocado en la revancha ante GGG (Gennady Golovkin) el próximo 5 de mayo en Las Vegas".

Canelo perdió por puntos ante Mayweather en septiembre de 2013. Es la única derrota de su carrera.

Canelo y GGG volverán a enfrentarse tras el polémico empate que tuvieron en septiembre de 2017.

Álvarez (49-1-2, 34 KOs) y Golvkin (37-0-1, 33 KOs) sienten que ganaron el primer enfrentamiento de septiembre pasado.

Pero uno de los combates más entretenidos de 2017 terminó en empate, con una llamativa tarjeta en favor de Álvarez que ensombreció la emocionante pelea... y el nuevo choque es muy esperado.