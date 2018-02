Canelo llama "pend..." al entrenador de Golovkin (Video)

La cara de Saúl 'Canelo' Álvarez se tensó al arremeter contra Abel Sánchez, entrenador de su rival del 5 de mayo en Las Vegas, Gennady Golovkin.

"Es un pendejo", dijo el Canelo. seco. Sin aspavientos. Sin inmutarse. Con la misma fuerza que golpea un huaracán.

Esa fue la respuesta de Canelo dedicada a Sánchez, quien declaró que "Canelo entró al ring como un mexicano y se fue como Floyd. Su estilo fue muy defensivo. Correlón", en referencia al primer combate de Saúl con GGG rubricado con polémico empate.

"No me molesta, él cree que es un gran entrenador, pero no sabe lo que es el boxeo, lo que es tener técnica, saber hacer un movimiento, adaptarte a la circunstancias de la pelea, no solo es ir hacia adelante tirando golpes. Me extraña de él que se dice un gran entrenador y no distingue lo que es tener técnica", comentó Canelo.

"No lo sé (si cree que subió a correr), pero si lo cree es un pendejo", sentenció el boxeador mexicano, en la grabación de los promocionales para el esperado combate.