Aquí está la táctica de 'Canelo' ante Golovkin

El 'Canelo' debe hacer una pelea perfecta ante el Gennady Golovkin. en el combate por la supremacía y coronas mundiales de los pesos Medianos.

El espectáculo no se avizora apto para cardiacos. Golovkin hilvanó 23 nocauts consecutivos antes de irse a los puntos en su contienda más reciente, mientras que Álvarez domina bien el contraataque y no rehúye el intercambio de puñetazos.

Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl Álvarez, quien dijo que en una pelea de esta magnitud no pueden darse distracciones, como la que la semana pasada hizo perder a su compatriota Carlos Cuadras, quien sufrió una caída en el décimo round que fue clave para que ganara Juan Francisco Estrada por decisión de los jueces.

"Golovkin es un tipo fuerte, que tiene fuerte pegada, y para ganarle hay que hacer la pelea perfecta".

Si puede vencer a Golovkin, que es favorito por un margen ligero, Álvarez se apoderará de los títulos mundiales de peso Mediano CMB-AMB-FIB y conseguirá una victoria con repercusión en todo el mundo del boxeo.

“Él tiene un estilo bien agresivo. Sale a buscar la pelea y a hacer daño. Sale a buscar el nocaut”, comentó Álvarez. “Ustedes me conocen. Yo no retrocedo, soy un contragolpeador y me gusta pelear. Esto tiene todos los ingredientes para ser una de las mejores peleas de la historia”.

"Por eso, 'Canelo' debe hacer la pelea perfecta, todas las peleas deben ser perfectas, y si no hay que ver lo que le pasó a Cuadras", recordó Reynoso.

Saúl Álvarez luce como un púgil maduro en la división de los Medianos, y los dos contrincantes llegarían a la función en su mejor momento.

“Mi mentalidad está enfocada al 100% en ganar”, aseveró Álvarez. “Cada noche, antes de irme a la cama, visualizo que voy a noquear”.

Para la esquina del 'Canelo', la clave de la victoria podría ser la velocidad. Es sabido que la rapidez del mexicano es mejor que la del kazajo, quien, además, tiene fallas en su defensa.

"Trabajamos todos los aspectos, pero la velocidad será fundamental en esta pelea", reiteró el estratega.

Reynoso adelantó que esperan que 'Canelo' suba al ring a pelear con siete u ochos libras de más; en el pesaje debe dar el límite de 160 libras.

Por su lado, José 'Chepo' Reynoso, padre de Eddy y manejador del 'Canelo', descartó que haya tensión en la esquina: "La pelea la querían los dos y ahí está".

En Golovkin, Álvarez encontrará a un boxeador que no ha perdido desde que debió conformarse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas.

Se trata de un púgil con tremenda pegada, que ha propinado 33 nocauts en 37 peleas y que defenderá por 19 ocasión sus títulos de los medianos.