Canelo y Golovkin SÍ volverán a pelear, PERO...

Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin empataron tras 12 intensos rounds en el combate estelar por los cetros mundiales de peso Mediano de 'GGG' celebrado en Las Vegas.

La polémica llegó con las puntuaciones: Un juez vio ganar al 'Canelo' ¡118-110!, otro apuntó 115-113 a favor de Golovkin y el tercero registró 114-114. La afición reprochó con silbidos el veredicto, pues un sector vio ganar a 'GGG'.

HOY Los Ángeles vio ganar a Golovkin (115-113).

El mexicano fue abucheado al final del combate, pues aseguró: "Gané 7 u 8 rounds, fácil. Le volveré a ganar si hay otra pelea. (GGG) no me sorprendió nada, no tiene esa pegada que dicen".

Con el empate, Golovkin retuvo los títulos mundiales de peso Mediano CMB-AMB-FIB.

(HOY / Redacción)