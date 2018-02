Canelo y GGG, cara a cara... #LoQueNoSeVio (Video)

Cara a cara... otra vez. Pose erguida, miradas retadoras y al final, apretón de manos entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, en el primer 'face to face' rumbo al choque del 5 de mayo en Las Vegas.

Los dos quieren olvidarse de los jueces. Ese empate de septiembre les dejó un mal sabor en el primer pleito, y por eso "Canelo" y Golovkin prometen emociones en el pleito que sostendrán en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

En el 'LA LIVE' del centro de Los Ángeles, California, todo fue fiesta dividida en apoyo para el púgil mexicano y varios más del lado del campeón kazajo.

NO habrá tour promocional así que Canelo y GGG" prometieron emociones ante la aficiñón angelina. A los dos les gustaría ganar antes de los 12 asaltos, pero ninguno dio su pronóstico.

"Tiene una pegada especial, pero nada del otro mundo. Me dio golpes pero no los sentí, espero que me haya dado ya su mejor golpe, ahora será otra historia. Será otra gran pelea y le haremos ver a la gente quién fue el mejor en la primera", dijo el mexicano de 27 años.

El kazajo, quien expondrá esa noche los cetros mundiales Medianos del CMB, FIB y AMB, no pudo conectar como quisiera en la primera. Espera que la historia sea diferente.

"No quiero problemas con los jueces de nuevo y para eso nos estamos preparando para ganar claramente. Será una pelea grande y será diferente", apuntó GGG.

En el tema de la conferencia, todo fue tranquilo, cordial, a excepción del pique que se traen Abel S·nchez, entrenador de Golovkin y Canelo.

Saúl 'Canelo' Álvarez, en guardia...

"Eres el que más abres el hocico... tu peleador no dice nada", le dijo Saúl a Sánchez cuando el tijuanense le comentó a Canelo que no corriera, que se paree en el ring a darse golpes en la segunda pelea con Golovkin.

