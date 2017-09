¿¡Canelo Álvarez vs Conor McGregor!?

Conor McGregor no tuvo un debut afortunado en el boxeo ante Floyd Mayweather, pero sí un salario millonario y quiere repetir la fórmula.

¿Y UFC? También, pero sin quitarle la vista a un objetivo que le dejaría más dinero al peleador de 29 años: quiere enfrentar al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, la figura emergente del boxeo mundial.

Conor no peleará en lo que queda de 2017 y su equipo ya negocia un posible chpque ante Nate Diaz, pero el gran objetivo es el posible choque con 'Canelo'.

"Definitivamente McGregor vs Díaz 3 no va a suceder el 30 de diciembre. Pronto comenzaremos a considerar la fecha para pelear. Si fuera mi decisión, y debo recalcar que no significa que vaya a suceder, lo haría en marzo. Quiero a Nate Díaz en el Paddy's Day en Nueva York. Pero también podría ser Canelo en mayo", aseguró John Kavanagh -entrenador de Conor- a MMAfighting.

McGregor ingresó en su cuenta bancaria 30 millones de dólares por enfrentar a Mayweather. En UFC su mejor salario era de 3 millones de dólares. Floyd se llevó 100 millones de dólares.

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez reparte golpes y también ayuda para los damnificados que dejaron los recientes terremotos que sacudieron a México. Trascendió que 'Canelo' realizará donaciones de productos y víveres que sumen la cantidad de un millón de dólares. (HOY / Redacción) (HOY / Redacción)

Así que la plata es motivo suficiente para volver al boxeo, ante 'Canelo' Álvarez, quien se consolida como figura del boxeo mundial, tras el nuevo retiro de Mayweather y la debacle de Manny Pacquiao.

En su reciente combate, 'Canelo' Álvarez ganó 35 millones de dólares. Su rival, el campeón kazajo Gennady Golovkin, recibió 10 millones de dólares.

¿'Canelo' aceptaría el choque? Aún no se sabe, pero bastará con que Conor provoque al mexicano, minimice sus triunfos, el mundo deportivo se hará eco de ambos lados y el púgil azteca se 'enganchará', como sucedió con Golovkin, con un buen salario también.