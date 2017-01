Gira de promoción de Canelo-Chávez Jr. comenzará en México

Canelo Alvarez,Liam Smith

LM Otero / AP

Saúl "Canelo" Álvarez (derecha) golpea a Liam Smith (izquierda) durante el quinto asalto de la pelea por el cetro junio mediano del OMB en Arlington, Texas, el sábado 17 de septiembre de 2016. Álvarez ganó por nocaut en el noveno asalto. (AP Foto/LM Otero) ** Usable by HOY, ELSENT and SD Only **

