Brian ‘The Hawaiian Punch’ Viloria peleará por otro título del mundo en la cartelera Superfly 2

El cuatro veces campeón mundial en dos divisiones Brian ‘The Hawaiian Punch’ Viloria (38-5, 22 KO’s) se enfrentará al ucraniano Artem Dalakian (15-0, 11 KO’s) por el vacante título mundial de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la cartelera Superfly 2 que se realizará el sábado 24 de febrero en el Forum de Inglewood.

“He trabajado muy duro para recibir esta oportunidad de buscar mi quinto campeonato mundial y no la voy a desperdiciar. Yo conquisté mi primer campeonato mundial en Los Angeles y no puedo estar más emocionado de disputar este campeonato enfrente de mi familia, amigos y toda la gente que siempre me ha apoyado”, dijo Viloria.

“Estoy listo para demostrar una vez más que soy el mejor peso mosca en el mundo y les aseguro que verán al mejor Brian Viloria. Yo siempre le he dado a los aficionados lo mejor de mi sobre el ring".

Entre los rivales más sonados que ha vencido Viloria se encuentran los boxeadores de la talla de Hernán ‘Tyson’ Márquez, Giovanni Segura, Ulises Solís y Angel Priolo. Viloria fue monarca de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mosca jr. de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En el duelo coestelar de la velada el excampeón mundial supermosca del CMB, Carlos ‘Príncipe’ Cuadras (36-2-1, 27 KO’s) de Guamúchil, Sinaloa, México, se enfrentará a McWilliams Arroyo (16-3, 14 KO’s) de Fajardo, Puerto Rico en un combate de 10 asaltos en peso supermosca.

La cartelera será encabezada por el choque entre el monarca supermosca del CMB Srisaket Sor Rungvisai (43-4-1, 39 KO’s) de Tailandia y el mexicano Juan Francisco 'El Gallo' Estrada (36-2, 25 KO’s).