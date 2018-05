Braekhus gana pero recibe un par de sustos en Carson

En la contienda coestelar de la función protagonizada por Gennady Golovkin y Vanes Martorisyan, la supercampeona Cecilia Braekhus (33-0, 9 KOs) venció a Kali Reis (13-7-1, 4 KOs) en la primera pelea femenil en la historia de la televisora HBO. Breakhus parecía estar pasando un día de campo en su defensa número 22 pero fue derribada en el séptimo asalto y luego sacudida en el octavo.

La campeona unificada Braekhus defendió la corona de peso welter de la Federación Internacional de Boxeo, Organización Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial. Los jueces la vieron ganar 97-92, 96-93 (2).

Braekhus dominó a Reis a base de su velocidad y superior técnica, pero fue sorprendida en el séptimo episodio con una recta de derecha que la derribó y sorprendió a todo mundo, pues la campeona tenía todos los rounds en la bolsa.

Reis knocks down Braekhus with a straight right in Round 7. #BraekhusReis pic.twitter.com/TJxe3o82Po