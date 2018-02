Brandon Ríos quiere seguir siendo el ‘mismo payaso de siempre’ pero toma a sus rivales más en serio

Asegura estar contento y en un buen momento de su vida. Dice que el retiro por ahora tendrá que esperar y que en su próxima pelea demostrará con hechos lo que profesa.

Brandon Ríos, el excampeón mundial, enfrenta a Danny García (33-1, 19 KOs) por el título mundial super mediano el próximo 17 de febrero en el Mandalay Bay de Las Vegas (7 p.m., Showtime).

Ríos (34-3-1, 25 KOs) bromeó con los medios que visitaron el gimnasio de Lyndwood, NGBA Boxing, mostrándose con buenos ánimos pero aseguró haber madurado.

“Ya no me detengo a hablar cuando estoy pegándole a la bolsa de arena”, dijo Ríos. “No es que no quiera hablar con ustedes, pero ya no soy el mismo físicamente y tengo que prepararme de la mejor manera para cualquier rival”.

El oriundo de Oxnard dijo que no dejará de ser el “payaso de siempre”, pero que tomará las cosas más en serio, especialmente porque el retiro está a la vista y está a escasos tres años.

“Pronto cumpliré 32 (29 de abril) y veo finalizando mi carrera a los 35, pero antes quiero asegurarme de terminar en lo más alto del boxeo”, le dijo ‘Bam Bam’ a HOY Deportes.

Con respecto a su preparación contra García, quien es campeón en dos divisiones y dos veces campeón mundial, Ríos expresó que sabe lo peligroso que será este combate porque entiende que cuando se pierde un invicto, como le pasó a su rival contra Keith Thurman en 2017, “querrá salir con todo para volver a ganar la confianza”.

“Estoy haciendo sparring con gatos jóvenes, tienen hambre y quieren probarse”, detalló Ríos. “Me han estado empujando al límite y Roberto [García] ha hecho un buen trabajo junto a Donald [Leary] en este campamento. Si le gano a Danny García me regresa nuevamente a la cima”.

Ríos tuvo varias reflexiones, entre ellas, si algún día vuelve a estar en la cima del boxeo, dijo lo tomará de otra manera, tal como le sucedió cuando enfrentó y perdió contra el filipino Manny Pacquiao.

“Lo de Pacquiao, fue mi culpa”, confesó. “La fama me dio, no era Brandon Ríos, era otra persona. Ya he estado en la cima y no quiero volver arriba de esa manera nuevamente. Quiero estar arriba, sí, pero [no con la mentalidad anterior]”.

Por esta razón Ríos dijo que prefiere tener entrenamientos cerrados y no exponerse en los medios.

“Mi trabajo es ir por él, ganar”, puntualizó.

