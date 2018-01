Brandon 'Bam Bam' Ríos: No soy un bulto

Para muchos el excampeón Brandon Ríos, ya era cosa del pasado.

Después de ser uno de los peleadores más emocionantes durante la primera parte de esta década debido a su audaz estilo de pelear, ‘Bam Bam’ perdió su camino.

Descalabros contundentes en combates de alto perfil ante Manny Pacquiao y Tim Bradley junto a la disciplina abatieron su carrera.

Justo después de ser noqueado por Bradley en noviembre de 2015, indicó que se retiraba del boxeo, para luego retractarse.

En junio volvió a pisar un cuadrilátero, y este próximo 17 de febrero tendrá otra oportunidad para volver a deslumbrar en un gran escenario cuando enfrente al excampeón de peso welter Danny García en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas.

“He estado entrenando bastante fuerte para tener el tanque lleno de gasolina el día de la pelea”, dijo Ríos durante la conferencia de prensa en Los Ángeles donde se presentó el choque. “Me pude haber quedado en el retiro, pero todavía tengo con qué y hay más cosas que puedo conseguir en este deporte. Realmente amo al boxeo y me emociona regresar dentro de una gran contienda como esta”.

Contra Bradley, donde pareció que ya había tocado fondo, Ríos, de 31, tuvo que bajar 53 libras para poder dar el peso límite de 147 libras. Indicó que ahora es un peleador bastante diferente ya que está enfocado y se ha disciplinado. El tiempo fuera de acción le ayudó a rejuvenecer su cuerpo tras estar involucrado en varias batallas.

“No siempre tomaba en serio mi preparación y mi peso. Era joven y tonto, cometí errores. Pero esos errores ya están en el pasado”, expresó Ríos.

Algo que tiene al excampeón ligero bastante motivado es el hecho que varios lo han llamado un “bulto” que ya no tiene nada que hacer en el pugilismo. Él cree que pese no estar en la mejor condición física a veces, siempre ha sido competitivo y no un peleador del montón.

“Todos me han dicho que soy un bulto, que estoy acabado, que no sé qué”, exclamó. “Pero si han visto mis peleas, ¿cuándo ha sido la última vez que realmente me han visto jo…. en el ring? Puedo decir que contra Pacquiao y la segunda ante Mike Alvarado porque fue una guerra”.

Para este choque ‘Bam Bam’ tendrá un viejo conocido en su esquina. Volvió a trabajar con el entrenador que había guiado toda su trayectoria hasta su cita con Bradley, Robert García.

El mexicoamericano señaló que se siente feliz de contar con García una vez más y que el año que estuvieron separados no afectó en nada su relación.

“Robert es como mi hermano, nos convertimos en familia. Le tengo mucho cariño, es una voz a la que estoy acostumbrado”, comentó.