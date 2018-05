Campeona colombiana noruega Braekhus quiere aprender más de sus raíces latinas, mientras estelariza primera pelea femenil por HBO

La historia de Cecilia Braekhus (32-0, 9 KO) apenas comienza a sonar en Estados Unidos, donde peleará por segunda vez este próximo sábado en el StubHub Center de Carson. La nacida en Cartagena, Colombia, tiene todas las características de una mujer latina, pero solamente sabe preguntar en español: “¿dónde está playa?”.

Razones le sobran para no saber español, pues a los tres años de edad fue adoptada por sus padres noruegos. Dice sentir la sangre latina correr por sus venas y quiere conocer un poco más de sus raíces colombianas.

#CeciliaBraekhus, now training in Los Angeles with #LuciaRijker, is a native of #Cartagena, #Colombia, who fights out of #Bergen, #Norway. She will be defending her World Female Welterweight title against #KaliReis in a 10-round championship bout at @HBOboxing pic.twitter.com/vRGzVF1T84