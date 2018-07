Boxeador arremete contra Canelo en redes sociales; usa insulto HOMOFÓBICO

Esta semana durante una conferencia de prensa para anunciar su pelea de revancha ante Gennady ‘GGG’ Golovkin de septiembre, el púgil mexicano Saúl Álvarez fue bastante crítico de la calidad del último rival del kazajo.

Con solo dos semanas de anticipación el excontendiente armenio Vanes Martirosyan asumió el reto de enfrentar al rey de las 160 libras en mayo. Golovkin originalmente tenía planeado pelear contra Canelo en esa fecha, sin embargo, el pelirrojo dio positivo en dos pruebas antidoping en marzo por tener la sustancia prohibida clembuterol en su sistema, fue suspendido por seis meses. Esto forzó a que el original Canelo-Golovkin 2 fuera cancelado.

Buscando mantenerse activo, ‘GGG’ se aferró a no perder la fecha y Martirosyan -quien no peleaba desde 2016 y que había perdido tres de sus últimas cuatro contiendas- surgió como el reemplazo del tapatío. El kazajo terminó aniquilando al peleador de Glendale, California en dos rounds.

“No se le puede llamar pelea a eso. Creo que Golovkin no tuvo rival esa noche. Es superior a esos tipos de rivales”, dijo Álvarez refiriéndose a Vanes.

El viernes a través de su cuenta de Twitter, Martirosyan le contestó a Canelo de una manera bastante indignada y hostil. Hasta usó un insulto homofóbico.

“Canelo, eres una per…. Corriste toda la pelea contra Golovkin y luego lloras como una nena diciendo que tu ganaste. Tuviste que tomar esteroides para la revancha. Con dos semanas de anticipación yo peleé como un hombre y lo hice de manera LIMPIA. Tú sabes como soy yo, pu…”, lee el mensaje.

Canelo You Bitch you run the whole fight and cry like a bitch that U won then take Roids for Rematch. I fight 2weeks notice show up to fight like a man CLEAN!!!! you know me PUTO!!