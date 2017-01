'Alacrán' Berchelt, nuevo monarca mundial, al doblegar a compatriota 'Bandido'

Miguel Berchelt (32-1, 29 KOs), de Mérida, México, venció por nocaut en el último asalto al campeón del mundo Francisco “Bandido” Vargas (23-1-2, 17 KOs), de la Ciudad de México, y se coronó monarca mundial de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Así se ganan los títulos, venciendo a los mejores”, dijo Berchelt, quien no había pasado de seis saltos en sus duelos anteriores. “Tiene mucho corazón, pero esa pegada que Dios me dio me sacó adelante”.

Berchelt, con poderosos golpes al cuerpo y rectos al rostro de Vargas, se llevó la mayor parte de los rounds ante un monarca que estaba bañado en sangre.

“Siento que estaba haciendo una buena pelea, estaba trabajando bien, salí cortado y la sangre no me dejaba ver bien”, señaló Vargas, de 32 años, protagonista de dos Peleas del Año.

Japonés Miura noquea a mexicano Román en un clásico

En la pelea coestelar en Indio, Takashi Miura (31-3-2, 24 KOs), de Japón, noqueó a Mickey Román (56-2-1, 43 KOs), de Ciudad Juárez, en un pleito que se convertirá en un clásico en contienda de peso superpluma.

Miguel Berchelt Cortesía Golden Boy Cortesía Golden Boy

Ambos pugilistas se dieron con todo, pero fue Miura el más fuerte al finalmente derribar a su rival en el décimo y onceavo asalto.

Román dio una buena pelea, al conectar buenos golpes sobre el rostro y cuerpo de su oponente, pero el japonés fue más fuerte, para llevarse la victoria en round 12.

En el décimo asalto, Román cayó con un gancho al cuerpo que entró como una puñalada. El mexicano, increíblemente se levantó y la campana lo salvó.

Miura lo volvió a derribar en el onceavo round cuando el chihuahuense aún no se recuperaba del poderoso golpe al cuerpo.

Finalmente, Miura terminó la obra con otro atentado a la cintura de su rival para terminar la contienda.