Mexicano Beltrán logra título del mundo

El mexicano Ray Beltrán (35-7-1, 21 KOs) conquistó el título de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar a Paulus Moses (40-4, 25 KOs) el viernes por la noche por decisión unánime en el Grand Sierra Resort and Casino de Reno. Los tres jueces vieron ganar a Beltrán: Erik Cheek (116-112), Burt Clements (117-111) and Don Trella (117-111).

"No tengo palabras. Di todo lo que tenía. Realmente tuve que esforzarme. Él es un peleador muy experimentado y duro. Me sorprendió con un par de buenos golpes, pero de inmediato pensé en mi familia y todo lo que he pasado a lo largo de mi carrera. Lo di todo. Hice mi carrera de la manera más dura, y ahora soy un campeón", expresó Beltrán.

Fue la sexta victoria de Beltrán, de Los Mochis, desde que perdió en 2014 ante Terrance Crawford.