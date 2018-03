Respaldo de peso para el Canelo: "Sin problema"

El historial del 'Canelo' Álvarez en pruebas antidopaje lo respaldan, aseguró Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Saúl 'Canelo' Álvarez dio positivo por una sustancia prohibida -clembutetrol-, y sus promotores atribuyeron el resultado adverso al consumo de carne.

El historial del 'Canelo' en cuanto a pruebas antidopaje es contundente, más de cinco años de pruebas y sin un solo problema" — Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Saúl se ha sometido a pruebas durante los recientes recientes cinco años, y tan solo en 2017 se le practicaron casi 20 pruebas aleatorias previas a sus pleitos contra Julio César Chávez Jr. y Gennady Golovkin, con quien tiene agendada una segunda pelea el 5 de mayo.

Sulaimán dijo que lo que sigue para el mexicano es atender un protocolo de pruebas adicionales, y ya la Comisión Atlética del Estado de Nevada dará a conocer su veredicto, mismo que piensa será favorable para el mexicano.

"No creo que pase algo, no lo siento, pero vamos a ver que pasa estos días, tal vez haya más pruebas, pero lo que he visto y analizado no creo (que pase algo con la pelea)".

"El historial del 'Canelo' en cuanto a pruebas antidopaje es contundente, más de cinco años de pruebas y sin un solo problema, no hará que se cancele la pelea, pero deberá atender un protocolo de pruebas adicionales. El problema con la carne en México es una realidad", apuntó.

Sulaimán agregó que lo importante es detectar en este momento que no se trata de un dopaje.

Álvarez se enfrentará con el kazajo Golovkin, campeón mundial mediano, el 5 de mayo en Las Vegas, en un combate muy esperado tras la pelea que protagonizaron el año pasado terminó en empate.