Mayweather vs McGregor: Cara a cara en Wembley

El show arrancará en el Estadio de Wembley... sin fecha aún definida.

Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor tendrán su primer frente a frente en un evento abierto al público en el emblemático estadio londinense.

Se esperan 10 mil personas en el mítico inmueble.

Lo curioso es que el pleito esté agendado para el 26 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, pero, a menos de dos meses de esta sonada contienda, no hay fecha para la gira promocional y ni siquiera los boletos se han puesto a la venta.

Eso sí, los revendedores piden ya una fortuna por una entrada para ver al invicto boxeador estadounidense y a la estrella irlandesa de las artes marciales mixtas del Ultimate Fighting Championship (UFC).

Para darse una idea del precio de los boletos, el asiento más lejano al ring, hasta arriba de la arena, en el segundo piso, se ofrece en sitios de reventa, como StubHub, en 2 mil 600 dólares.

Y si se trata de boletos de ringside, esos tienen precios de casi 30 mil billetes verdes.

Mayweather Promotions, que lleva mano en la promoción del evento, están ultimando detalles para la minigira de promoción, que podría iniciar en la segunda quincena de julio y, luego de visitar Londres, tocaría suelo estadounidense, pues se planea que visite Nueva York y la Ciudad del Juego.

You've never seen these moves. #Ghost pic.twitter.com/3u5grfk9Ix