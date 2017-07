Adiós, Robert ‘El Fantasma’ Guerrero se retira del boxeo tras 16 años de carrera

Este lunes, el peleador mexicoamericano Robert ‘Fantasma’ Guerrero le dijo adiós al boxeo tras sufrir su primera derrota por vía del nocaut el sábado a manos del tejano Omar ‘Panterita’ Figueroa.

A través de su cuentas de redes sociales, Guerrero, de 34 años, anunció su retiro.

“Le doy gracias a todos, especialmente a los aficionados”, lee el mensaje. “Espero que apreciaron mi valentía y la gloria que dejé sobre el ring. Que Dios los bendiga”.

I am announcing my retirement. Thanks to everyone—especially the fans. I hope you appreciated the guts & glory I left in the ring. God Bless pic.twitter.com/InU3Bc2iys