Óscar De La Hoya tiene dudas sobre el desenlace de la pelea Mayweather vs. McGregor

El día antes de la pelea entre Floyd ‘Money’ Mayweather y Conor McGregor, en la cuenta oficial de Twitter del excampeón mundial de boxeo y actual promotor Óscar De La Hoya, apareció un fuerte mensaje en oposición al duelo.

“Váyanse a la… Mayweather y McGregor. Los dos están faltándole el respeto al boxeo”, leía el tweet.

Desde que se empezó a manejar el combate entre el mejor boxeador de la última época y la máxima estrella de UFC, el ‘Golden Boy’ se dedicó a maldecirlo llamándolo “una pelea de chiste”; hasta les imploró a los aficionados que no lo vieran.

Este lunes durante el día de medios de la pelea entre su peleador, Canelo, y Gennady “GGG” Golovkin, De La Hoya confirmó que él fue él publicó el controversial mensaje.

Confesó que lo que lo motivó a hacerlo fue el inmenso cariño que le tiene al pugilismo.

“Estaba defendiendo a mi deporte. Amo al boxeo, me ha dado todo lo que tengo”, dijo. "Voy a ser un promotor por varios años más. Solo pensé que era un fraude, todavía pienso eso”.

Lo que ha acrecentado más su repudio por el evento del sábado, es el hecho de que surgió la noticia de que horas antes de la cita Mayweather intentó apostar $400,000 en un casino a que le ganaba al irlandés antes del final del décimo asalto, tal y cómo lo hizo. Esto le ha generado muchas dudas al ‘Golden Boy’.

“¿Qué les dice eso?”, preguntó Óscar. “Floyd no tiró ningún golpe o hizo nada en los primeros cuatro o cinco asaltos, y luego cuando quiso pisar el acelerador, lo hace y lo para en el décimo reound. Para mi, es irónico”.

Ya hablando sobre la pelea Canelo vs. Golovkin, no titubeó al pronosticar un final por nocaut. Cree que es una contienda sería que va a obligar a ambos a ignorar la cautela y emplearse intensamente pues la recompensa es grande.

“[En las grandes peleas que tuve] me decía a mí mismo, ‘de todos modos me van a pegar, entonces no queda más que subir al ring y recibirl los golpes’. Duele por un segundo, pero luego te impones”, comentó entre risas. “Los dos van a estar en una buena condición física y tienen que arriesgarse porque lo que está en juego es el título del mejor libra por libra”.

Óscar también volvió enfatizar que la pelea se estará celebrando en el mejor momento posible. A comparación de hace dos años cuando los aficionados empezaron a pedirla, piensa que el Canelo ahora sí está preparado para enfrentar al rey de las 160 libras ya que finalmente se ha convertido en un peso mediano pleno.

“Ya es un mediano, no lo era antes y tuvo que fortalecer su cuerpo” expresó. “Es más corpulento, más fuerte, y es más rápido. La contienda llega en el tiempo perfecto”.