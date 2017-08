A Canelo le pica el orgullo que Golovkin sea visto como un “verdadero” peleador azteca

Saúl Álvarez será nacido en México, pero en los ojos de muchos aficionados el boxeador que verdaderamente pelea como un guerrero azteca es su oponente del próximo 16 de septiembre, el triple campeón de peso mediano Gennady “GGG” Golovkin.

Mientras que el jalisciense es calculador y espera encontrar regalos en la defensa de sus rivales para contratacar, el kazajo es una maquina demoledora que solo va hacia adelante sin impórtale el castigo que reciba.

Su manera de pelear despierta recuerdos del que es considerado la máxima estrella del pugilismo mexicano de todos los tiempos, Julio César Chávez padre.

En una reunión con los medios de comunicación en Los Ángeles, pelirrojo admitió que sí le pica el orgullo que a un púgil de raíces rusas se le considere ser más mexicano que él.

Sin embargo, también cree que la historia ha mostrado que el boxeo mexicano no solamente se define por peleadores que van al choque y que terminan ensangrentados, pues que también ha habido exponentes de alto calibre que han generado mucha gloria a base de un estilo más técnico.

“Realmente no hay un estilo mexicano en si. La gente piensa que se trata de ir y que te golpeen, golpear y recibir. Esto no es un estilo mexicano”, explicó. “Si tú ves las peleas de Gilberto Román y Salvador Sánchez, [eran] peleadores elusivos que se movían bien… no tenían que recibir. Por eso digo que el estilo mexicano no es uno”.

En las últimas semanas el entrenador de Golovkin, el tijuanense Abel Sánchez, ha criticado bastantemente el poderío de puños del Canelo. Ha dicho que cuando lanza golpes parece que está “cacheteando” y que pega como una “mosquita”.

Al preguntarle Álvarez si piensa que Sánchez está intentando cucarlo para que olvide su estilo metódico y busque intercambiar fuego desde el inicio, algo que beneficiaria mucho a kazajo, el pelirrojo indicó que nada hará que cambie como va a afrontar el duelo. Él dictara las acciones.

“Realmente no sé por qué [lo ha dicho]. Si es su plan para hacer que me faje, está totalmente equivocado”, señaló. “Haré la pelea que más me convenga para siempre estar un paso delante de él”.