Aunque estuvo cerca del retiro, Andrew Cancio espera una oportunidad de revancha ante ‘JoJo’ Díaz

El 17 de agosto se cumplen dos años de la derrota ante Joseph Díaz y desde entonces Andrew Cancio había decidido poner su carrera en pausa.

Después de cada una de las tres derrotas que había sufrido en un lapso de ocho años, Cancio (18-4-2, 14 KOs) se tomó su tiempo para regresar al cuadrilátero. Sin embargo, el nocaut que le propinó ‘JoJo’ ese día le hizo reflexionar y temporalmente se retiró del deporte de los puños.

“Necesité tomar algo de tiempo para mí, para reconstruir”, dijo el peso ligero junior a HOY Deportes. “Estaba lidiando con muchas cosas en mi vida personal que necesitaba arreglar. Elegí estar fuera del cuadrilátero por ese tiempo, no sabía si quería seguir continuando. Durante esos meses que estuve alejado del gimnasio estaba reconstruyéndome, especialmente después de la manera cómo perdí”.

Él recapacitó su decisión, pero un problema más lo aquejaba y nuevamente lo retuvo de volver al boxeo.

“Cuando traté de regresar un par de veces, acarreaba una lesión en la espalda, que me volví a lastimar”, explicó el ‘Chango’. “Resultó que tenía uno de los discos en la espalda con hernia. Elegí que me pusieran una inyección epidural para no sentir más dolor y poder continuar mis entrenamientos”.

Finalmente su retorno se dio en abril de este año y lo hizo de manera convincente al quitarle el invicto a Aidar Sharibayev. Cancio lo tumbó en dos ocasiones hasta que en el último round la esquina de su rival lanzó la toalla para evitar más castigo.

Este viernes, Cancio tendrá una oportunidad más de seguir el camino de reivindicación y buscar su deseada revancha ante ‘JoJo’. El oriundo de Albania, Dardan Zenunaj (14-4, 11 KOs), será su rival en el Fantasy Spring Casino en Indio (8 p.m., ESPN Deportes), en un combate pactado a 10 rounds.

“Va a ser una gran pelea”, aseguró Cancio. “Sé cuáles son mis habilidades y sé que seré el vencedor al final del día. La revancha contra ‘JoJo’ es lo que quiero y estoy trabajando duro para eso. Esperemos que eso pase y la pelea del viernes será importante para el camino a la revancha”.

Zenunaj cayó ante Carlos Morales de una manera extraña después de que las cabezas de estos se golpearon, dejando a Morales cortado y obligando a que el combate se decidiera en las tarjetas, usando el puntaje hasta el momento.

El originario de Blythe, California, dijo que ese tipo de situaciones puede provocar algo de desespero en un boxeador y buscar recuperarse en la siguiente pelea, pero de igual forma estará listo para evitar cualquier sorpresa ante Zenunaj.

“Estaré pendiente de eso y seré el peleador más inteligente, usaré mi jab. No dejaré que dicte el ritmo de la pelea”, afirmó Cancio.

