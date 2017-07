VIDEO: Mayweather padre y Conor McGregor tienen pleito verbal

Conor McGregor se sentó para hablar con los medios de comunicación, minutos después del evento en el Staples Center. Justo cuando iba a agarrar el micrófono en la sala de prensa del inmueble angelino, Floyd Mayweather padre lo interrumpió para sumarle más drama al duelo del 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Te va a ganar, vas a caer noqueado en dos rounds”, le gritó Mayweather padre. No has enfrentado a nadie. ¿Cuántas peleas has perdido?”.

El entrenador de Mayweather siguió provocando al irlandés, hasta que este le respondió.

“Tu niño está en problemas. Es muy chico, te digo, sus piernitas, su cabecita. Solamente te digo. Es muy chico”, expresó McGregor.

“Les ganó la codicia. Muy bien podría haber quedado 49-0 e irse hacia el ocaso de su carrera. Cometió un grave error. Tú lo mal aconsejaste. Lo deberías de mantener retirado. Es tu culpa”, señaló McGregor.

“Lo voy a poner a dormir. Pero ¿sabes qué? Se va a levantar como un mejor ser humano. Te prometo eso”.

“Por sumisión, algo que tú no conoces”, señaló McGregor.