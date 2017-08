Mayweather dedica duelo contra McGregor para la gente de raza negra

Floyd Mayweather Jr. está a un poco más de dos semanas de enfrentar a Conor McGregor en un duelo de boxeo en el T-Mobile Arena de Las Vegas que ha tenido varias declaraciones de tono racial. La última aparición de Mayweather Jr. en ESPN, no fue la excepción.

En una entrevista con la cadena deportiva, Mayweather Jr. dijo que la gira promocional del duelo del próximo 26 de agosto le aumentó la motivación para pelear, especialmente por los supuestos insultos raciales que el irlandés utilizó.

“Cuando nos dijo monos, creo que nos faltó al respeto totalmente”, dijo Mayweather Jr a Stephen A. Smith.

“No escuché que les diga monos”, respondió Smith.

“Nos dijo monos. No me gustó eso. No quise apretar el botón y salirme de mi personalidad y volverme loco, pero no me gustó”, expresó Mayweather Jr.

“Solamente pensé en nuestros líderes, Martin Luther King, Malcom X y lo que hicieron ellos por mí y mi familia y todos a los que quiero. Como he dicho antes, estás cosas siguen, estoy fuerte, paciente y el 26 de agosto seré la misma persona. Seré inteligente, fuerte, paciente y de la misma manera que nos dijo monos-veremos si dice eso el 26 de agosto”, enfatizó Mayweather Jr.

“(Esta pelea) no será diferente, pero es por una causa. Es por todos los estadounidenses y por toda la gente negra alrededor del mundo”.