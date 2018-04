Abel Sánchez dice que Canelo tiene que aguantar las burlas por su error; defiende al rival de ‘GGG’

Debido a su caso de dopaje por supuestamente comer carne contaminada con clembuterol, el púgil mexicano Saúl Álvarez ha sido el blanco de varias burlas.

Hace una semana se registró quizás la más grande todas.

El triple campeón de peso mediano Gennady ‘GGG’ Golovkin y su entrenador, Abel Sánchez, le lanzaron un dardo a Canelo vía un comercial para la compañía de artículos deportivos Nike, la cual patrocina al kazajo con la marca Air Jordan.

Las imágenes muestran a Sánchez comiéndose un bistec de res y escenas de ‘GGG’ entrenando fuerte en el gimnasio.

“La fuerza sobrehumana requiere un ingrediente especial”, dice el tijuanense mientras cortar el pedazo de carne. “Y se llama dedicación”.

Este martes durante un evento con los medios de comunicación en un gimnasio Glendale de cara a la pelea del próximo 5 de mayo en el StubHub Center de Carson de ‘GGG’ ante Vanes Martirosyan, Sánchez habló del ya famoso anuncio publicitario.

Indicó que de primero no tenia idea de que se iba a tratar.

“Jordan nos llamó para hacer ese comercial. Yo no sabía cómo lo iban a hacer o qué iban a producir”, dijo a HOY Deportes.

El entrenador luego defendió el comercial señalando que cuando uno hace una “tarugada” como la que cometió Álvarez, la cual produjo la cancelación del segundo duelo contra Golovkin, tiene que afrontar todas las consecuencias y aguantar las burlas ya que se las ha ganado.

“Si uno comete un error como el que dice Canelo que cometió, entonces uno tiene que estar dispuesto a aceptar todas las cosas ridículas que se pueden decir”, explicó. “Dice que él cometió un error, y si así fue, esto es parte de ser hombre y una figura pública”.

Sánchez aseguró que el comercial no fue nada personal, solo algo “chistoso”.

En cuanto a la suspensión de seis meses que la Comisión Atlética de Nevada (NAC) le otorgó a Álvarez por dar positivo a clembuterol, el tijuanense se mostró satisfecho con la sanción.

“Yo le pedí a la comisión hicieran su investigación y que ellos determinaran la sanción necesaria”, comentó. “Es lo que decidieron y está bien para mí. [Hicieron] todo lo que pedía”.

Primero Martirosyan

Aunque Canelo y su promotora, Golden Boy, ya piensan en finalmente llevar a cabo la revancha ante Golovkin en septiembre pues su suspensión es retroactiva a febrero cuando el pelirrojo falló sus pruebas, Sánchez solo piensa en el choque contra Martirosyan.

Muchos expertos y aficionados han criticado severamente a ‘GGG’ (37-0-1, 33 KOs) y a su equipo por decidir pelear con un rival que en el papel se ve como una prueba se bastante fácil en vez de buscar a alguien más complicado.

Vanes (36-3-1, 21 KOs) no pelea desde hace dos años cuando perdió contra el cubano Erislandy Lara. Ha perdido tres de sus últimas seis contiendas; todas fueron ante contrincantes de categoría como Lara, Jermell Charlo y Demetrius Andrade. Y para el duelo con Golovkin subiera a la división de las 160 libras tras hacer la mayor parte de carrera en las 154.

Sánchez desestimó los comentarios negativos catalogándolos como “críticas ridículas” y resaltó la calidad de Martirosyan.

“Todos saben todo, pero no saben”, dijo entre risas. “Uno tiene que hacer lo mejor para su boxeador. Las opiniones no importan. Vanes tiene tres derrotas, ¿contra quién? Contra muchachos que le estaban ofreciendo a Golovkin antes. Perdió por decisión ante Lara y tumbó a Andrade, quien quería enfrentar a Gennady en esta ocasión que no teníamos rival”.

Sin embargo, el tijuanense reconoció que el armenio no es un rival de alto calibre ya que es casi imposible enfrentar a uno en cada contienda. Indicó que estos tipos de combates son necesarios para que una estrella se pueda mantener activa continuamente.

“La única manera que Golovkin puede pelear tres o cuatro veces al año como el público quiere, es hacer este tipo de peleas”, expuso.

“No hay tres o cuatro boxeadores de elite para enfrentar en un año. ¿Y si se los acaba en un año, con quién va a pelear? En 12 meses ‘GGG’ peleó ante contrincantes como Kell Brook, Daniel Jacobs y Canelo. ¿Cuál otro boxeador ha peleado contra rivales de ese nivel de manera seguida?”.