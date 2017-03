Golovkin y Jacobs definirán al rey del "nocáut" en duelo de pegadores

El gran duelo de pegadores entre el kazako Gennady Golovkin y el estadounidense Daniel Jacobs tendrá como escenario el legendario Madison Square Garden, donde el ganador definirá al campeón que se quede con el título unificado del peso mediano y además con la corona de rey del "nocáut".

El duelo por la supremacía del peso mediano entre dos temibles boxeadores que golpean muy duro también tiene como garantía que podrá concluir el cualquier momento de la pelea pactada a 12 asaltos.

Golovkin, de 34 años, ha ganado 33 de sus 36 peleas antes del límite, incluyendo las últimas 23 desde 2008, lo que hace que llegue al combate como el favorito en las apuestas.

El campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Federación Internacional (FIB) y de la Organización Internacional (OIB) ha derrotado a todos sus rivales por la vía rápida en los últimos nueve años.

Jacobs, de 30 años, posee la corona de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y tiene su propia racha de 12 nocáuts desde que volvió al cuadrilátero tras estar fuera de acción durante 19 meses mientras batallaba contra cáncer óseo, de ahí que le hayan puesto el apodo de "Hombre Milagro".

Si se cuentan sus dos combates antes de eso, su racha de nocáuts es de 14 desde su única derrota, en 2010 frente al ruso Dmitry Pirog.

La pelea entre Golovkin y Jacobs será la que realmente necesita el deporte del boxeo, todo lo contrario del circo mediático y sin sentido y bochornoso que se está montando entre el excampeón del mundo estadounidense retirado Floyd Mayweather y el peleador de la UFC, el irlandés Conor McGregor sobre un posible combate.

Una farsa publicitaria que tanto Golovkin como Jacobs consideran que nunca se va a concretar por el bien del deporte del boxeo, mientras que están dispuestos con su ejemplo a demostrar la grandeza de lo que realmente debe ser un combate de auténtico pegadores.

Ambos están dispuestos a convertir su pelea en la mejor que vaya a darse en el 2017.

"Es uno de mis oponentes más difíciles", admitió Golovkin. "Es muy bueno. Es un buen púgil, con una buena técnica. Pega bien con ambas manos, lo hace todo bien".

Hacerlo todo bien quizás no sea suficiente para Jacobs. Golovkin está entre un grupo de los mejores púgiles libra por libra, con una pegada temida por todos.

"El es el número uno", concedió Jacobs. "Tiene los cinturones y el historial impresionante. Se merece todo el respeto".

"Pero creo que soy mejor boxeador. Creo que es hora de demostrarlo. Soy más veloz. El es un boxeador muy talentoso, pero mi plan es sacar lo mejor de mí".

Jacobs es oriundo de Nueva York y contará con bastante respaldo en las gradas, aunque Golovkin ha llenado el Madison Square Garden en sus cuatro peleas allí.

"Esta es la mejor oportunidad que tenemos para exhibirnos ante el mundo", afirmó el púgil kazako. "Les prometo que será un espectáculo grandioso".

Jacobs señaló que no se puede titubear ante un boxeador como Golovkin. De lo contrario, es una derrota de antemano.

"Cuando uno sube al cuadrilátero titubeante, no vas a tener tu mejor desempeño", destacó, al recordar a los oponentes del joven Mike Tyson, que parecían derrotados antes que sonara la campana. "A mí no me importa eso. Me he estado preparando para este momento. No estoy intimidado, eso es lo menos que me preocupa".

La pelea semiestelar del sábado será entre el nicaragüense Román "Chocolatito" González contra el tailandés Srisaket Sor Rungsvisai.