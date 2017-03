Alex Rodriguez expande su papel para Fox

Luego de desempeñarse dos postemporadas como analista invitado de Fox, Alex Rodríguez va a tener un papel mayor en la cadena.

A-Rod será analista durante partidos y reportero especial para Fox y FS1, y continuará trabajando en el estudio, dijo la cadena el martes al anunciar un acuerdo de varios años.

Rodríguez, elegido tres veces como Jugador Más Valioso y que admitió haber usado fármacos prohibidos durante su carrera en las Grandes Ligas, fue dado de baja por los Yanquis de Nueva York el verano pasado con más de un año restante en su contrato de 10 años y 325 millones de dólares. Fue suspendido por toda la campaña de 2014 por violaciones del reglamento antidopaje de las mayores.

Rodríguez trabajó en el estudio en la Serie Mundial de 2015 y en los playoffs de la campaña del 2016. Es cuarto en la lista de jonrones de todos los tiempos, con 696, y actualmente es un instructor especial para los Yanquis.

