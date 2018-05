Zimmermann vuelve a lucir; Tigres superan a Reales

Jordan Zimmermann toleró dos hits a lo largo de cinco episodios en blanco, Nicholas Castellanos conectó tres extrabases, y los Tigres de Detroit superaron el sábado 3-2 a los Reales de Kansas City.

Zimmermann (2-0) mejoró a una foja de 4-0 con una efectividad de 1.48 en siete apariciones contra los Reales, incluidas seis aperturas.

Castellanos disparó un doblete remolcador por los Tigres, que rayaron tres veces en el primer acto ante Jason Hammel (0-4). Detroit supo preservar la delantera pese a que Kansas City la redujo a una carrera en el noveno capítulo.

Lucas Duda lo inauguró con un doble y anotó cuando el cubano Leonys Martín soltó en el bosque central una línea de Alex Gordon. Shane Greene ponchó al venezolano Alcides Escobar y a Jon Jay para que Gordon se quedara varado y para embolsarse su sexto salvamento.

Por los Tigres, los cubanos Leonys Martín de 4-2 con una anotada, José Iglesias de 4-1. El dominicano Jeimer Candelario de 4-0. Los venezolanos Víctor Martínez de 4-2 con una anotada y una empujada, Dixon Machado de 4-1.

Por los Reales, el cubano Jorge Soler de 4-0. Los venezolanos Salvador Pérez de 4-0, Alcides Escobar de 3-0. El dominicano Abraham Almonte de 4-1 con una anotada y una producida.

