Iván Rodríguez, Bagwell y Raines van al Salón de la Fama

Los últimos días habían sido angustiosos para Iván Rodríguez, ávido de querer entrar al Salón de la Fama del béisbol en su primer intento.

No tendrá que esperar más: Rodríguez se convirtió en el cuarto pelotero de Puerto Rico en ser inmortalizado en Cooperstown.

El líder histórico de juegos como receptor será exaltado junto a Jeff Bagwell y Tim Raines. Trevor Hoffman y Vladimir Guerrero se quedaron cortos por muy poco del 75% necesario.

"Me costó poder dormir los tres últimos días. La espera me tenía muy ansioso", reconoció Rodríguez en una teleconferencia.

Rodríguez, quien fijó un récord con 13 Guantes de Oro a lo largo de una carrera en la que estableció como uno de los mejores cátchers de todos los tiempos, se une a sus compatriotas Roberto Clemente, Orlando Cepeda y Roberto Alomar.

Bagwell y Raines también se vieron abrumados ante la expectativa por conocer los resultados de la votación de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Ambos llevaban mucho tiempo aguardando, Bagwell estaba en su séptimo año de elegibilidad y Raines en su décimo y último.

"La de anoche fue la peor noche que he tenido en 10 años", señaló Raines. "Sabía que estaba cerca, pero no me sentía seguro.

"La ansiedad estaba a tope", dijo Bagwell, quien el año pasado se quedó corto por 15 votos.

Bagwell acabó al frente de la votación tras ser mencionado en 381 de las 442 papeletas para 86.2%. Se necesitaban 332 votos para alcanzar el porcentaje mínimo.

Raines, quien en 2008, comenzó con un apoyo de 24.3%, quedó segundo con 380 votos para 86%.

El tercero fue Rodríguez con un 76%, sacando apenas cuatro votos más de los necesarios para el mínimo de 75%.

Más significativo fue aumentar el contingente de boricuas con placas en Cooperstown y hacerlo con la distinción de hacerlo en el primer intento.

"Ahora somos cuatro de Puerto Rico", afirmó Rodríguez. "Es un orgullo poder decir eso, más porque venimos de una isla tan pequeña".

Se convirtió en el jugador número 52 que logra ser elegido en el primer año. Emula a Clemente, quien fue elevado en una elección especial en 1973, tres meses después de su fallecimiento en un accidente aéreo. Emuló a Johnny Bench como los únicos receptores en ser elegidos en el primer año.

"Johnny Bench era mi jugador favorito de niño. Siempre quise que fuera en el primer año", indicó Rodríguez, quien ganó un campeonato de la Serie Mundial con los Marlins de Florida en 2003 y fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1999 con los Rangers de Texas.

Con 45 años, "Pudge" Rodríguez desplazó al dominicano Pedro Martínez como el más joven de los 74 miembros vivientes en el Salón de la Fama.

Hoffman, el segundo en la lista histórica de rescates, el dominicano Guerrero, un dinámico jardinero que bateó para .318 con 449 jonrones en su carrera, quedaron fuera por un suspiro. Hoffman le faltaron cinco votos y a Guerrero, quien debutaba en el papeleta, 15.

Aunque volvieron a quedar fuera, Barry Bonds y Roger Clemens registraron un aumento significativo de votos que indica que podrían alcanzar la cifra necesaria en los próximos cinco años en los que podrán estar en consideración.

En su trayectoria de 21 años, principalmente identificado con los Rangers, Rodríguez fue seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas, retirándose como el receptor con más juegos (2.427) y con más hits (2.749 de su total de 2.844 fueron en la posición).

Aunque nunca dio positivo por sustancias dopantes y su nombre no fue mencionado en el Informe Mitchell, Rodríguez quedó salpicado cuando José Canseco, su ex compañero en los Rangers, aseveró en un libro publicado en 2005 que inyectó esteroides al boricua.

Cuando a Rodríguez le preguntaron en 2009 sobre si estaba en la lista de jugadores que supuestamente dieron positivo por esteroides cuando el deporte realizó un sondeo en 2003, su respuesta fue: "Eso solo lo sabe Dios".

En una rueda de prensa en el estadio de los Rangers, Rodríguez no se inmutó con que su suma de votos fuera apenas el justo, algo que se atribuyó a los rumores.

"Voy a estar en Cooperstown en julio. Eso es lo único que importa. Estoy feliz por eso", afirmó Rodríguez.

Bagwell fue un primera base que cumplió toda su carrera con los Astros de Houston, acumulando un promedio al bate de .297, con 401 jonrones y 1.401 impulsadas. Fue al Juego de Estrellas en cuatro oportunidades.

A la sombra de Rickey Henderson en la discusión del mejor primer bate de su generación, Raines figura quinto en la lista histórica de robos y ganó el campeonato de bateo de la Liga Nacional en 1986. Trece de sus 23 campañas en las mayores fueron con los Expos de Montreal, que se mudaron a Washington para la temporada de 2005. Se suma a Andre Dawson y Gary Carter como los únicos jugadores representantes de los Expos en Cooperstown.

Rodríguez, Bagwell y Raines serán exaltados el 30 de julio de Cooperstown junto al ex comisionado Bud Selig y el retirado ejecutivo John Schuerholz, que fueron elegidos el mes pasado por un comité de veteranos.

Fue la tercera vez en la historia de la elección de la BBWAA en la que cinco jugadores superaron el 70%, y la novena ocasión en la que se elevan a tres jugadores a Cooperstown en un mismo año.

Doce jugadores han sido elegidos en los últimos cuatro años, la mayor cantidad en tal lapso desde los 13 que fueron consagrados en los primeros cuatro años de las votaciones, entre 1936-39.

El sexto más votado fue el puertorriqueño Edgar Martínez con un 58.6%, seguido por Clemens (54.1) y Bonds (53.8). Es la primera vez en cinco años que tanto Clemens como Bonds, los emblemas de la llamada Era de los Esteroides, rebasan el 50%.

Solo tres candidatos en la historia de la votación no lograron ser elegidos tras haber alcanzado el 50%: Gil Hodges, Jack Morris y Lee Smith.