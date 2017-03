MLB pone en marcha el boleto intencional sin pitcheos

Grandes Ligas y el gremio de peloteros anunciaron el jueves su acuerdo que permitirá conceder las bases por bolas intencionales sin hacer los cuatro lanzamientos, un cambio que entró en vigencia el mismo día en los juegos de pretemporada en Florida y Arizona.

Si un manager le indica al umpire plata que quiere dar un boleto intencional, el umpire instruirá al bateador que avance a la primera base.

El comisionado del béisbol Rob Manfred pretendía cambios más radicales para acelerar los juegos, pero el sindicato de peloteros se resistió a elevar la zona de strike, cronómetro para medir el tiempo entre los lanzamientos y limitar las visitas al montículo. MLB puede imponer cambios unilaterales a las reglas solamente si lo avisa con un año de anticipación.

Otros dos modificaciones fueron anunciadas el jueves.

—La regla 5.07 añade que el pitcher no podrá alterar el movimiento de su pie pivote o tomar un segundo pasado en dirección al plato en el ofrecimiento. Si el lanzador quebranta la regla con un corredor en base, el umpire deberá cantar balk. Si no hay corredores, el pitcheo será considerado como ilegal bajo la regla 6.02(b).

—Un cambio change a la regla 5.03 precisará que los coaches en las bases deberán colocarse detrás de la línea de la caja de coach que esté más cerca al plato y enfrente de la línea que va de manera paralela a la línea de foul previo a cada lanzamiento. El coach podrá salirse de la caja para dar señales a un jugador luego que la pelota esté en juego.

Además, la normativa sobre las revisiones de video establece un límite de 30 segundos para que el manager decida si reta o no una jugada. Y si un manager ha agotado sus retos en un partido, el umpire principal podrá solicitar una revisión en video para despejar dudas sobre un batazo que pudo haber sido un jonrón a partir del octavo inning, un inning más tarde de lo que se hizo el año pasado.

También se prohibió que los equipos usen marcadores sobre el terreno de juego que sirvan como guía para ubicar defensivamente a sus jugadores de posición.

