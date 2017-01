Reales se reúnen para recordar a Yordano Ventura

El pitcher de los Reales Danny Duffy evocó a Yordano Ventura como un individuo que se desvivió siempre por el béisbol, entregándose con pasión para todo. El primera base Eric Hosmer destacó que Ventura fue como el hermanito travieso del que todos cuidaban al madurar como hombre.

La ferocidad de Ventura en el montículo, su radiante sonrisa y su entrega para entrenarse fueron los detalles que más se mencionaron el viernes durante una reunión privada el viernes del equipo para recordar y celebrar la vida del lanzador dominicano.

Ejecutivos y empleados de los Reales contaron anécdotas, lloraron y rieron sobre el impacto que el pitcher de 25 años tuvo en sus vidas antes que muriera el domingo en un accidente automovilístico en la República Dominicana. Recordaron su trayectoria en Kansas City, desde que se sumó a la organización a los 17 años hasta que el derecho exhibiera por primera vez su potente recta con el club de Grandes Ligas en 2013.

Ventura lanzó durante cuatro años con los Reales, dejando una foja de 38-31 y efectividad de 3.89.

Los participantes en el acto señalaron que Ventura fue alguien que siempre luchó contra su inseguridad y que a menudo era impredecible, pero que poseía una enorme ética de trabajo y un deseo de ser el mejor. Se rieron de su estilo estrafalario para vestirse, su costumbre de llamar a horas avanzadas de la noche y su sempiterna sonrisa.

Duffy dijo que "Ace", el apodo del dominicano, "vivió con tanta pasión, todo lo hacía con pasión. Subrayó que el equipo usará esa pasión como inspiración para la próxima temporada.

"Van a ver que saldremos a jugar como si fuera como el último partido. Vamos a dejarlo todo. Vamos a apoyarnos mutuamente dentro y fuera del terreno", dijo Duffy, con la voz entrecortada. "Esto es durísimo. Ace, fuiste un caballo, y no tengo duda alguna que algún día te volveré a ver".

La reunión del viernes fue la primera oportunidad que muchos de los Reales han estado juntos desde la muerte de Ventura. Salvador Pérez, Alex Gordon, Chris Young, Jason Vargas, Lorenzo Cain, Mike Moustakas, Whit Merrifield y Christian Colón estuvieron entre los presentes.

El manager Ned Yost dijo que cuando se enteró por primera que algo malo le había pasado a Ventura, se preocupó de que se trataba de una lesión antes de conocer que había sido la peor noticia.

Yost añadió que "he estado abatido" en todo momento y que no sabe cómo asimilar la pérdida. Dijo que la fe y el paso del tiempo ayudarán a superar la tragedia.

"(Dios) no los dio por 25 años", dijo Yost. "Pudimos disfrutar con él, conocerle y quererle. Lo especial de todo es que él nos quería también".

Los Reales anunciaron la creación del fondo "ACE 30" en honor a Ventura. El fondo, establecido mediante la organización de caridad del club, ayudará al béisbol infantil en la República Dominicana. Ventura daba donaciones a la liga infantil Kelly, de donde también surgió el pitcher.

