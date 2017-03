Reales: Pérez debe estar listo para inicio temporada

El cátcher venezolano Salvador Pérez debe estar listo para comenzar la temporada de Grandes Ligas con los Reales de Kansas City, después que los exámenes médicos confirmaron que no tiene daños estructurales en la rodilla izquierda que se lastimó durante el Clásico Mundial de Béisbol.

De todas formas, el equipo expresó preocupación por otra dolencia en el codo izquierdo, y el manager Ned Yost señaló que Pérez probablemente vuelva a jugar en una semana.

Pérez regresó a los campos de entrenamiento de los Reales el miércoles tras jugar por Venezuela en la primera ronda del Clásico. Se lastimó el sábado cuando tuvo un choque en el plato con el jugador que lo suple en los Reales, Drew Butera, quien jugaba por Italia.

Inicialmente, la principal preocupación era por la rodilla del receptor, y el martes se sometió a otra resonancia magnética. Pero la prueba sólo encontró inflamación, sin daños de cuidado.

"La resonancia salió muy bien", dijo Yost antes de un partido de pretemporada contra los Medias Blancas. "Pero el codo izquierdo le molesta más que la rodilla, porque también se lo torció en esa jugada".

"Tiene algo de líquido acumulado en esa zona", agregó el dirigente. "Eso probablemente retrase un poco más su regreso al terreno que la rodilla, porque esa es la mano con la que se pone de pie".

Los Reales comienzan su temporada regular el 3 de abril en Minnesota.

"¿Creen que me voy a perder el primer partido?", señaló Pérez. "No lo creo".

Elegido en cuatro ocasiones al Juego de Estrellas y ganador del Guante de Oro, Pérez bateó dos jonrones y remolcó ocho carreras en cinco partidos de pretemporada antes de sumarse a la selección venezolana en el Clásico.

El venezolano estaba sonriente y distendido el miércoles en el camerino de los Reales. Dijo que tenía "un poquito de dolor" en la rodilla.

"No tuve miedo", afirmó Pérez, al recordar la jugada con Butera. "No me preocupé porque no escuché ningún crujido. No sentí dolor, me pegó justo en la rodilla".

Indicó que Butera se disculpó por la jugada.

"No tenía que hacerlo, pero lo hizo", agregó. "El estaba llorando, le dije que esto es parte del deporte. Uno juega duro, y estas cosas pueden pasar. Sucedió por algún motivo".

Después de la eliminación de Italia, Butera también regresó a los entrenamientos de los Reales y jugó contra los Medias Blancas.

"Tan pronto sucedió fui a su camerino y hablé con él", relató Butera. "Obviamente él es un gran compañero, y un gran amigo. Hablamos mucho. Gracias a Dios que la resonancia salío bien".

Ambos jugadores dijeron que respaldan el Clásico, a pesar de la lesión.

"Es una oportunidad para representar a tu país", dijo Pérez. "Es algo distinto. Es diferente jugar por Kansas City y jugar por mi país. He jugado en la Serie Mundial, me encanta la Serie Mundial, y ganamos la Serie Mundial. Pero no hay nada como jugar por tu país".

