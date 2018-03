Castigo de 80 juegos a Bonifacio, de Reales, por dopaje

La oficina de Grandes Ligas anunció el sábado que ha suspendido 80 juegos a Jorge Bonifacio, jardinero de los Reales de Kansas City, tras dar positivo de una sustancia para mejorar el desempeño deportivo.

El dominicano arrojó un resultado positivo del esteroide boldenona, y comenzará a purgar el castigo en el día en que se inaugure la temporada.

Bonifacio, de 24 años, debutó en las mayores la temporada anterior, en la que bateó para .255 con 17 jonrones y 40 impulsadas en 113 duelos.

Kansas City ha reconstruido sus jardines en esta pretemporada, luego que Lorenzo Cain se marchó como agente libre. Bonifacio competía por un puesto como guardabosque y bateador designado.

Recientemente, los Reales contrataron al jardinero Jon Jay, quien era agente libre. El brasileño Paulo Orlando y otros jugadores tratan también de obtener plazas en las praderas.

Bonifacio es el cuarto pelotero suspendido este año bajo el programa antidopaje de las mayores. Dean Deetz, lanzador de Houston; Raudy Read, receptor de Washington, y Nik Turley, pitcher de Pittsburgh fueron castigados anteriormente.

