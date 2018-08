Adames y Wendle llevan a Rays a triunfo en Toronto

El dominicano Willy Adames pegó dos hits y produjo la carrera decisiva para que los Rays de Tampa Bay se impusieran el sábado 3-1 a los Azulejos, con lo que consiguieron su séptima victoria en ocho duelos ante Toronto en esta campaña.

Aledmys Díaz bateó un vuelacerca por los Azulejos, que han perdido cinco de siete compromisos.

Mallex Smith, el veloz jardinero de los Rays, inauguró el primer inning con un roletazo por encima del montículo. El campocorto cubano Díaz y el intermedista Devon Travis atacaron la pelota pero retrocedieron y ésta pasó entre ambos.

Smith aprovechó que dos peloteros de cuadro estaban fuera de su posición para avanzar a la intermedia, y se le acreditó un doblete. Anotó un out después, con un doble de Joey Wendle, apenas pegado a la línea de foul.

Ryne Stanek abrió el juego por Tampa Bay y se marchó después de sacar cuatro outs. El dominicano Diego Castillo (3-2) resolvió dos innings y un tercio para llevarse la victoria, y Jamie Schultz laboró dos entradas, en las que toleró el vuelacerca de Díaz.

Hunter Wood dio trámite al séptimo capítulo, el venezolano Pedro Alvarado se encargó del octavo y el mexicano Sergio Romo resolvió a la perfección para su 15to rescate en 22 oportunidades.

La derrota fue para Sam Gaviglio (2-5).

Por los Rays, el venezolano Jesús Sucre de 4-1.

Por los Azulejos, los dominicanos Teoscar Hernández de 3-1, Richard Ureña de 2-0. Los cubanos Kendrys Morales de 3-1, Díaz de 3-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Yangervis Solarte de 1-0.

