Explosión de seis carreras da a Rangers 7ma victoria en fila

El dominicano Adrián Beltré y el venezolano Robinson Chirinos pegaron cuadrangulares para ayudar al mexicano Yovani Gallardo a ganar por primera vez desde julio pasado, luego que los Rangers de Texas vencieron el sábado 9-6 a los Mellizos de Minnesota.

Delino DeShields tuvo dos hits y produjo dos carreras para los Rangers, que han ganado siete juegos en fila, su mejor racha de esta temporada.

El puertorriqueño Eddie Rosario dio jonrón e impulsó cuatro carreras, mientras Logan Morrison también se voló la barda y Mitch Garver dio tres indiscutibles por los Mellizos, que han perdido tres al hilo.

Gallardo (1-0) entró al juego con una efectividad de 15.95 y hacía su segunda apertura para Texas luego de iniciar el año con Cincinnati. Rápidamente se vio abajo 2-0 con sólo cinco lanzamientos, antes de darle la vuelta a la situación y encaminarse a lanzar hasta el sexto inning.

Gallardo concedió cuatro carreras limpias en seis imparables y caminó a dos mientras abanicaba a tres. El cerrador de los Rangers, Keone Kela, permitió un doble productor de dos carreras de Rosario, pero ponchó a Morrison con las bases llenas para terminar el partido, logrando su 18vo salvamento en 18 oportunidades.

Por los Rangers, los dominicanos Nomar Mazara de 5-1 con dos producidas, Beltré de 5-3 con una impulsada y dos anotadas, y Ronald Guzmán de 2-0. Los venezolanos Elvis Andrus de 5-0, Rougned Odor de 5-1 con una anotada y Chirinos de 3-1 con tres remolcadas y dos anotadas.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Rosario de 5-2 con cuatro producidas y una anotada. El venezolano Eduardo Escobar de 5-0.

