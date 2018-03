Colón en lo mismo: tirando strikes en debut con Rangers

El manager de los Rangers de Texas Jeff Banister no olvida la primera vez que vio a Bartolo Colón, en Clase A en 1995.

"Era un jovencito y parecía que tiraba a millón", dijo Banister sobre la recta del dominicano. "Los bateadores se ponían incómodos cuando se presentaban en la caja".

Colón ya no llega a rectas en las 95 mph, pero con 44 años sabe sacar outs. El corpulento derecho está en el campamento de los Rangers con un contrato de ligas menores y con una recta que promedió las 87.8 mph la pasada temporada.

En su debut primaveral el jueves, Colón tiró strikes en 23 de 32 lanzamientos en dos innings contra los Padres de San Diego. Ponchó a Chase Headley con un strike cantado, no dio boletos y solo permitió un jonrón a Wil Myers y un doble a Luis Urías. Su recta osciló en las 85 mph.

"Creo que Bartolo sabe aprovechar su precisión, poniendo los lanzamientos donde quiere", indicó Banister. "Es más eficiente cuando tiene menos margen".

Colón registró una foja de 7-14 con 6.48 de efectividad en 28 aperturas la pasada temporada con Atlanta y Minnesota. Una victoria fue un juego completo contra los Rangers. Con sus 44 años y 72 días de edad, Colón fue el lanzador más veterano en conseguir la victoria en un juego completo desde Nolan Ryan, que tenía 45 años y 155 días el 4 de julio de 1992.

"Sabe engañar, magníficos instinto con sus pitcheos y control con la recta para ponerla donde quiere", señaló Banister. "En el primer día, se presentó para una práctica de bateo y los bateadores más jóvenes salieron rascándose la cabeza. No podían detectarla".

Colón ganó el Cy Young de la Liga Americana de 2005 con los Angelinos. Si consigue meterse en el roster de los Rangers, será su octavo club en la Americana y recibirá un contrato de 1,75 millones de dólares por un año, más la oportunidad de devengar 1,3 millones en bonos por rendimiento en base a innings lanzados.

"Es fenomenal, poder hacerlo a esa edad", dijo Banister. "El mero hecho de querer hacerlo a esa edad y hacerlo lo suficiente bien para poder continuar, eso es increíble".

Colón, quien fue el jugador más longevo en las mayores el año pasado, suma 240 victorias, cifra que es la segunda más alta para un pitcher nacido en la República Dominicana, por detrás de las 243 de Juan Marichal. Le faltan cinco más para igualar al nicaragüense Dennis Martínez por el record de victorias de un latinoamericano. Admite que superar a esos dos es lo que lo motiva para seguir activo.

"Son objetivos personales que busco y tengo la esperanza que el equipo me permita lograrlo", dijo Colón.

Tiró strike en el primer lanzamiento ante los primeros ocho bateadores que enfrentó.

"Me siento fuerte y tirando strikes", dijo. "Me siento contento. Lo único que necesito es seguir trabajando fuerte y la decisión queda en manos de ellos".

Con Mets de Nueva York, el 26 de mayo de 2016, Colón fue el jugador más veterano en batear su primer jonrón en Grandes Ligas, con 42 años y 349 días. Al firmar con un club de la Americana, Colón no tendrá muchas oportunidades para batear.

"Quería estar en la Liga Americana porque no tengo que batear o correr", señaló Colón, soltando una carcajada.

Con una estatura de 1,56 metros (5,11 pies) y un peso de 280 libras (127 kilogramos), Colón exhibe un físico que pocos asociarían con una dilatada en el béisbol.

"Hay muchos obsequios de Navidad y cumpleaños que cuando los abres, pues de repente el empacado no se ve tan bien, pero adentro te encuentras con un bonito regalo esperando que sea abierto", dijo Banister.

Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.