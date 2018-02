Con bateo de Gurriel y González, Astros ganan 6-1 a Bravos

El cubano Yuli Gurriel bateó un jonrón y el venezolano Marwin González conectó dos hits en la victoria 6-1 de los Astros de Houston sobre los Bravos de Atlanta en la Liga de la Toronja.

Collin McHugh ponchó a cinco en dos entradas para los actuales campeones.

El dominicano David Paulino, el principal prospecto de los Astros que fue suspendido 80 partidos la campaña pasada por una infracción relacionada con drogas y después lo operaron de espolones en el codo derecho, ponchó a tres en dos capítulos sin recibir anotación. Sean Newcomb permitió una carrera sucia en un inning y aplicó dos ponches para Atlanta.

FILIS 9, ORIOLES 6

El tercera base de Filadelfia Will Middlebrooks fue retirado del campo en un carrito debido a que se lesionó al chocar con el jardinero izquierdo Andrew Pullin cuando perseguían un elevado.

El colombiano Jorge Alfaro disparó un grand slam al abridor de Baltimore Dylan Bundy, quien fue castigado con cinco carreras y cuatro imparables, además de conceder tres bases por bolas, en dos episodios.

YANQUIS 4, PIRATAS 1

Brandon Drury, la reciente contratación de Nueva York, consiguió sencillo en su primer turno de bate y en el siguiente fue golpeado por el lanzador en la mano izquierda. Drury, adquirido esta semana de Arizona en un canje que involucró a tres equipos, jugó la tercera base durante el partido.

El dominicano Gregory Polanco bateó un cuadrangular y un sencillo para Pittsburgh.

CARDINALES 10, METS 5

El serpentinero dominicano Carlos Martínez tuvo dificultades al conceder tres bases por bolas en una entrada y un tercio por los Cardenales. El abridor de Nueva York Seth Lugo permitió un imparable en dos capítulos sin recibir anotación.

MARLINS 3, NACIONALES 2

J.T. Realmuto disparó un cuadrangular y un sencillo para Miami. Bryan Harper , de 28 años _hermano del jardinero de los Nacionales, Bryce Harper_ concedió una carrera y cargó con la derrota. La temporada anterior, Bryan Harper, estuvo inactivo al recuperarse de una cirugía de reconstrucción del ligamento colateral ulnar.

MEDIAS ROJAS 4, RAYS 3

Jackie Bradley Jr. disparó dos imparables, Brock Holt conectó un doble productor y el cubano Roenis Elías ponchó a dos en un par de entradas perfectas para Boston.

TIGRES 5, AZULEJOS 4

Nicholas Castellanos conectó un triple de dos carreras para la victoria de Detroit y el venezolano Miguel Cabrera aportó un sencillo y una anotación. El cubano Kendrys Morales sacudió un doble y un sencillo para Toronto.

