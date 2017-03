JD Martínez se perderá varios días por esguince en un pie

Zack Greinke permitió una carrera y seis imparables en cinco innings, y los Diamondbacks de Arizona apalearon 12-5 a la selección de Holanda.

Daniel Desscalso conectó dos inatrapables y empujó un par de carreras por los Diamondbacks.

___

Marineros 6, Gigantes 5

Matt Moore no toleró imparable en cuatro entradas y recetó tres ponches, en el duelo que los Gigantes de San Francisco perdieron 6-5 ante lo Marineros de Seattle.

Jarrett Parker sacudió su cuarto jonrón en la pretemporada.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.