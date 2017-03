Scherzer se perdería juego inaugural de los Nacionales

El as de los Nacionales Max Scherzer se perdería el partido inaugural de Washington contra Miami el 3 de abril debido a la fractura por desgaste que sufrió en el dedo anular derecho.

La lesión hizo que el reinante Cy Young de la Liga Nacional cambie la manera que agarra la pelota cuando lanza la recta, acomodando tres dedos arriba en lugar de dos.

Scherzer estuvo lanzando en prácticas de bateo durante los entrenamientos de primavera, pero no ha estado en ningún partido de pretemporada. Estaba programado que el jueves lanzara en una exhibición de liga menor.

El manager Dusty Baker dijo que "en este punto, probablemente" Scherzer no pueda abrir cuando inicie la temporada.

"Estoy seguro de que el día inaugural es importante para él, pero no tan importante como el resto de la temporada", dijo Baker.

El derecho de 32 años registró una marca 20-7 en la última temporada.

"Estoy seguro que él no está pensando (ser colocado) en la lista de lesionados. No pensaremos en eso hasta que sea el momento; en ese caso haremos otros planes".

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS

NACIONALES 3, METS 1

Bryce Harper bateó su sexto jonrón, consolidándose como el líder de la pretemporada, y Gio González cubrió cinco innings en blanco en la victoria de Washington.

CARDENALES 2, MELLIZOS 1

Trevor Rosenthal, en su transición de cerrador a abridor, toleró dos hits y concedió dos boletas al colgar dos ceros en el triunfo de San Luis.

Twins starter Kyle Gibson allowed one run and five hits in five innings with five strikeouts.

TIGRES 5, BRAVOS 3

Nick Castellanos y el prospecto JaCoby Jones jonronearon para la victoria de Detroit.

YANQUIS 11, AZULEJOS 5

El dominicano Starlin Castro sacudió un jonrón de tres carreras, Aaron Hicks añadió un jonrón solitario y el prospecto Clint Frazier conectó su primero en la pretemporada por los Yanquis.

CERVECEROS 8, DIAMONDBACKS 5

Matt Garza fue bombardeado por tercera apertura seguida, permitiendo cuatro carreras en tres innings y un tercio por Milwaukee. La efectividad de Garza quedó en 8.31.

El venezolano David Peralta bateó un jonrón por Arizona.

CACHORROS 4, DODGERS 0

Hyun-Jin Ryu permitió una carrera y ponchó a cuatro en tres innings contra Chicago. Albert Almora Jr. conectó un doble y anotó una carrera para la victoria de los Cachorros.

INDIOS 6, ATLÉTICOS 5

El prospecto venezolano de los Atléticos Franklin Barreto disparó su primer jonrón de la pretemporada.

ANGELINOS 8, ROCKIES 7

El dominicano Albert Pujols conectó dos hits y produjo dos carreras, mientras que el cubano Yunel Escobar disparó dos hits por Los Ángeles.

REALES (ss) 13, PADRES 3

Kansas City anotó ocho carreras en el segundo inning, con Alex Gordon remolcando tres carreras con un par de imparables.

MARINEROS 9, REALES (ss) 2

El prospecto Boog Powell sumó tres hits, incluyendo un doble y dos remolcadas, por Seattle.

