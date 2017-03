Yanquis adquieren al colombiano Ernesto Frieri

Los Yanquis de Nueva York añadieron una nueva pieza para su bullpen de pretemporada: el ex cerrador de los Angelinos Ernesto Frieri.

Frieri viene de lanzar para Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Este es alguien que ha salvado muchos juegos", dijo el manager de los Yanquis Joe Girardi tras la victoria 3-1 ante Filadelfia el miércoles. "Lanzó bien en el Clásico. Le dimos seguimiento y aquí va a recibir una oportunidad".

Frieri, de 31 años, se apuntó 37 rescates con Los Ángeles en 2013. La última vez que el derecho lanzó en las mayores fue con Tampa Bay en 2015.

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS

RAYS 3, MEDIAS ROJAS 3, 9 INNINGS

Boston confirm que el reinante Cy Young Rick Porcello abrirá el partido inaugural de la campaña contra Pittsburgh, el tercero en tres por los Medias Rojas tras Clay Buchholz en 2015 y David Price el año pasado. Price posiblemente inicie el año en la lista de lesionados por una dolencia en el codo, y Porcello fue seleccionado en vez de Chris Sale, adquirido tras un canje con los Medias Blancas de Chicago en diciembre.

Michael Pineda John Raoux / AP John Raoux / AP

El prospecto de Boston Sam Travis bateó su tercer jonrón, un batazo solitario.

GIGANTES 7, ANGELINOS 4

Madison Bumgarner permitió un hit en seis innings en blanco. Mike Trout bateó un doble remolcador por los Angelinos y anotó tras un sencillo de Albert Pujols.

MEDIAS BLANCAS 7, ROYALS 3

El cubano Yoan Moncada sacudió dos jonrones y produjo tres carreras por los Medias Blancas. El venezolano Avisail García también la sacó por Chicago.

Por Kansas City, el dominicano Raúl Mondesí pegó un jonrón.

MARLINS 6, METS 2

El abridor de los Mets Matt Harvey permitió cuatro carreras —dos limpias— y cinco hits en tres innings y un tercio. Tim Tebow conectó un par de sencillo por Nueva York.

TIGRES 8, BRAVOS 6

Andrew Romine sonó un jonrón de dos carreras para Detroit, cuyo abridor Jordan Zimmerman ahora tiene efectividad de 15.00.

PIRATAS 6, ORIOLES 5

El dominicano Ubaldo Jiménez permitió tres carreras y dos hits en cuatro innings y dos tercios por los Orioles. Jameson Taillon toleró una carrera y dos hits en cuatro innings por Pittsburgh.

MELLIZOS 8, CARDENALES 0

El abridor de Minnesota Adalberto Mejía recetó ocho ponches sin conceder boletos al cubrir tres innings y dos tercios en blanco, permitiendo cuatro hits.

ASTROS 8, NACIONALES 2

Houston castigó al abridor de los Nacionales A.J. Cole con siete carreras y seis hits.

RANGERS 12, INDIOS 11

El brasileño Yan Gomes bateó un jonrón al totalizar tres hits por Cleveland.

DODGERS 12, MARINEROS 7

El abridor de los Dodgers Brandon McCarthy toleró tres carreras y cinco hits en tres innings y dos tercios.

ROJOS 8, PADRES 7

Cody Reed recetó siete ponches en tres innings y dos tercios, permitiendo tres carreras y cuatro hits, por los Rojos.

ROCKIES 5, CERVECEROS 4

Kyle Freeland ponchó a cinco y permitió cinco hits al colgar cinco ceros por Colorado.

