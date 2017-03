Rockies pierden ahora al receptor Murphy

Tom Murphy, receptor estelar de los Rockies, se perderá entre cuatro y seis semanas de acción por una fisura en el brazo derecho.

Bud Black, manager de Colorado, dijo que Murphy sufrió la lesión el sábado en un juego ante los Cachorros, al ser golpeado por el bate de Anthony Rizzo cuando trataba de lanzar a la intermedia con el objetivo de evitar un robo.

Murphy utiliza una férula pero no tendrá que someterse a una cirugía.

Se une a una larga lista de peloteros de los Rockies que se han lastimado durante la pretemporada. El primera base Ian Desmond tendrá que ir al quirófano tras fracturarse la mano izquierda, y se perderá varias semanas.

El lanzador derecho Chad Bettis se ha sometido a una quimioterapia, tras el resurgimiento de un cáncer testicular; el zurdo Chris Susin sufrió una lesión muscular en el abdomen y el jardinero David Dahl tiene una dolencia en las costillas.

En el duelo del martes, los Rockies superaron 4-3 a los Atléticos de Oakland. Jon Gray laboró tres episodios y dos tercios, sin admitir anotación y con seis ponches.

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS

Gigantes 6, Indios 5

Los Indios de Cleveland informaron que el lanzador Carlos Carrasco se sometió a una resonancia magnética y se perderá una apertura.

El venezolano sufrió una fractura en una mano, la cual le impidió concluir la campaña anterior. Un día después de llevarse un duro golpe, el club quiere adoptar una postura cauta con el pitcher.

En el duelo del martes, los Indios cayeron por 6-5 ante los Gigantes, que apalearon a Josh Tomlin en la primera entrada, con cinco carreras y el mismo número de inatrapables, incluidos jonrones de dos vueltas de Jarrett Parker y Justin Ruggiano.

Mets 2, Astros 1

El cubano Yoenis Céspedes conectó su quinto jonrón, con lo que es uno de los líderes de la pretemporada en ese rubro, y los Mets de Nueva York superaron 2-1 a los Astros de Houston.

Jacob deGrom recetó seis ponches en cuatro entradas, durante las cuales toleró una carrera y tres imparables, además de regalar un boleto.

Filis 9, Bravos 0

Brock Stassi sacudió su quinto vuelacerca, para empatar con Bryce Harper, Céspedes, Jabari Blash y Peter O'Brien como líder jonronero de la pretemporada, y los Filis de Filadelfia vapulearon 9-0 a los Bravos de Atlanta.

Stassi conectó además un triple productor.

Rays 10, Yanquis 6

El dominicano Gary Sánchez disparó su cuarto vuelacerca en la pretemporada y el venezolano Gleyber Torres logró también un cuadrangular, además de empujar tres carreras, en el duelo que los Yanquis de Nueva York perdieron sin embargo 10-6 ante una parte del plantel de los Rays de Tampa Bay.

El abridor dominicano Luis Severino recetó cuatro ponches en tres innings, durante los cuales permitió una carrera y dos hits, aparte de conceder una base por bolas.

Tigres 7, Marlins 1

El abridor Matt Boyd laboró cinco innings sin admitir carrera, y los Tigres de Detroit doblegaron 7-1 a los Marlins de Miami.

Boyd toleró tres imparables y repartió cinco ponches. Justin Upton apoyó su labor con un jonrón de tres carreras, mientras que Anthony Gose pegó un par de imparables y empujó dos carreras.

Cerveceros 7, Cachorros 7, en 9 entradas

Kris Bryant y el venezolano Willson Contreras llegaron a tres jonrones en la pretemporada, durante el duelo que los Cachorros de Chicago empataron 7-7 ante los Cerveceros de Milwaukee.

Chris Domínguez abrió la novena entrada por los Cachorros con un cuadrangular que igualó la pizarra.

El receptor boricua de los Cerveceros, René García, retiró a tres corredores en los primeros cuatro episodios.

Rays 9, Orioles 6

Corey Dickerson bateó de 4-4 y Steven Souza Jr totalizó tres imparables y el mismo número de remolcadas, en el encuentro en que una parte del plantel de los Rays de Tampa Bay se impuso 9-6 a los Orioles de Baltimore.

El abridor de Tampa, Blake Snell, obsequió cinco boletos en dos innings y dos tercios.

Medias Rojas 5, Azulejos 4

Mitch Moreland disparó un doblete de dos carreras por los Medias Rojas de Boston, que superaron 5-4 a los Azulejos de Toronto.

El abridor Drew Pomeranz permitió dos carreras y un par de hits en dos capítulos.

Marineros 7, Medias Blancas 6

El abridor Lucas Giolito sacó sólo dos outs y permitió cuatro carreras en el encuentro que los Medias Blancas de Chicago perdieron 7-6 ante los Marineros de Seattle.

Giolito permitió también cuatro imparables y expidió un par de boletos.

Reales 8, Angelinos 4

Ian Kennedy logró cinco ponches en tres entradas y un tercio por los Reales de Kansas City, que doblegaron 8-4 a los Angelinos de Los Ángeles.

Peter O'Brien sacudió su quinto cuadrangular.

Diamondbacks 12, Rangers 0

Patrick Corbin ponchó a cinco bateadores en cinco innings sin admitir carrera por los Diamondbacks de Arizona, que aplastaron 12-0 a los Rangers de Texas.

Dodgers 6, Rojos 5

El cubano Yasmani Grandal pegó un bambinazo de dos carreras para encender un ataque de seis anotaciones en el cuarto inning del juego que los Dodgers de Los Ángeles ganaron 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

