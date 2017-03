Atléticos pierden a Gray por buen rato

El as de los Atléticos Sonny Gray comenzará la temporada en la lista de lesionados por una esguince dorsal, y no podrá lanzar durante las próximas tres semanas.

Fue un duro golpe para Oakland y Gray, quien estaba ávido de voltear la página tras un 2016 para el olvido. No pudo cumplir con su apertura del juego inaugural el año pasado debido a un malestar estomacal y en la campaña nunca estuvo a tono con su condición de líder de la franquicia.

Dos veces acabó en la lista de incapacitados y terminó con marca de 5-11 y efectividad de 5.69, luego de un par de campañas seguidas en las que se acreditó 14 victorias.

Gray, quien recibió un salario de 3.575.000 millones por un año para evitar el arbitraje salarial, había contemplado lanzar por Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y CACTUS:

VENEZUELA 6, RANGERS 4

Carlos González lideró la victoria de Venezuela al pegar un jonrón ante el abridor de Texas Chi Chi González, dentro de un racimo de cinco carreras en el segundo inning. José Altuve añadió un doble por los venezolanos, que el viernes debutan en el Clásico Mundial, midiéndose con Puerto Rico, en Guadalajara, México.

ROCKIES 10, PUERTO RICO 2

El prospecto de los Mellizos José Berrios abrió por Puerto Rico y permitió dos hits y un boleto en un inning en blanco. Yadier Molina conectó un jonrón solitario.

Charlie Blackmon sumó tres hits y Trevor Story remolcó dos carreras por Colorado. El abridor Jon Gray permitió dos hits en tres innings en blanco.

MELLIZOS 10, COLOMBIA 7

El receptor Jorge Alfaro, prospecto de los Filis, pegó un jonrón por Colombia y el infielder de los Yanquis Donovan Solano disparó un par de hits. Charlie Mirabal, ex jugador en las menores con los Dodgers, se fue de 2-2, con un jonrón de dos carreras y cinco remolcadas.

El abridor dominicano de los Mellizos Ervin Santana toleró dos carreras limpias, cuatro hits y un boleto en cuatro innings. El venezolano Eduardo Escobar remolcó una carrera con un triple.

MEDIAS ROJAS 7, EEUU 5

Josh Harrison jonroneó y remolcó cuatro carreras para la selección de Estados Unidos que se alista para el Clásico Mundial.

El cerrador de Boston Craig Kimbrel recetó dos ponches y permitió un doble en un inning.

TIGRES 5, METS 5, 9 INNINGS

El cubano Yoenis Céspedes conectó un jonrón y el abridor de los Mets Jacob deGrom lanzó cuatro innings en blanco, permitiendo dos hits con cuatro ponches.

Aníbal Sánchez, el abridor venezolano de Detroit, tuvo otra mala salida primaveral, al permitir cuatro carreras limpias y seis hits en tres innings. Su efectividad quedó en 17.47 luego de tres apariciones.

AZULEJOS 6, FILIS 4

El zurdo dominicano de los Azulejos Francisco Liriano colgó tres ceros, sin permitir hits y cinco ponches.

ASTROS 3, CARDENALES 0

Lance McCullers lanzó dos innings perfectos con tres ponches para Houston, si primera apertura desde que una dolencia en el codo interrumpió su temporada en agosto pasado.

MARLINS 2, NACIONALES 2, 9 INNINGS

Bryce Harper bateó su tercer jonrón de la primavera y Derek Norris añadió un solitario por Washington. El prospecto de Miami Dillon Peters lanzó pelota sin hits en tres innings.

YANQUIS 8, BRAVOS 7

Jacoby Ellsbury disparó tres hits por los Yanquis y Brett Gardner jonroneó. El abridor dominicano Michael Pineda toleró dos carreras limpias y tres hits en tres innings.

PIRATAS 10, RAYS 8

El venezolano José Osuna conectó su cuarto jonrón de la primavera para Pittsburgh. Brad Miller jonroneó y remolcó tres carreras para Tampa Bay.

MEDIAS BLANCAS 4, DIAMONDBACKS 2

Lucas Giolito, el pitcher que Washington que adquirió en un canje con Washington toleró una carrera y tres hits y un boleto en innings.

ATLÉTICOS 12, ROJOS 5

Sean Manea cubrió tres innings y dos tercios, permitiendo una carrera limpias, con tres hits y un boleto, por Oakland.

ANGELINOS 5, INDIANS 4

El abridor de los Angelinos Matt Shoemaker ponchó a seis en tres innings, pero permitió tres carreras limpias con cinco hits.

MARINEROS 8, CACHORROS 6

James Paxton toleró un imparable — el jonrón solitario de Anthony Rizzo — y ponchó a cinco al lanzar tres innings en su primera apertura.

CERVECEROS 8, PADRES 2

El dominicano Domingo Santana bateó un jonrón de tres carreras por Milwaukee, en tanto que Wil Myers se fue de 2-2 con un jonrón solitario por San Diego.

