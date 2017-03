Dominicana y México sufren derrotas en ensayos para Clásico Mundial

Los Orioles de Baltimore amargaron el primer ensayo de la República Dominicana rumbo al Clásico Mundial de Béisbol al vencerles el martes por 5-4 en un juego de exhibición.

El astro de los Orioles Manny Machado se fue en blanco en dos turnos al defender la tercera por el equipo dominicano, que en el Clásico buscará revalidar el título. Baltimore anotó dos carreras en el tercero ante Dellin Betances, el relevista de los Yanquis de Nueva York, quien expidió dos boletos y permitió un hit.

República Dominicana, que debuta el jueves contra Canadá en Miami, se fueron al frente 4-3 en la parte alta del noveno, pero acabaron tendidos cuando Baltimore fabricó dos carreras en la parte baja.

Dado que los pitchers en el Clásico tienen restricciones sobre la cantidad de lanzamientos que pueden hacer antes y durante el torneo, los Orioles debieron prestar a Jefri Hernández, un prospecto de ligas menores, al equipo dominicano en el juego disputado en Sarasota, Florida. Hernández permitió las dos carreras del noveno, con un error en un mal tiro y poniendo al juego con un lanzamiento descontrolado.

México, que el viernes enfrentará a Italia en Guadalajara, calentó motores con una derrota 7-3 ante los Padres de San Diego en Peoria, Arizona.,

El abridor mexicano Luis Mendoza permitió cinco hits y cuatro carreras limpias en dos innings. El torpedero Luis Urías, quien asoma como uno de los mejores prospectos de los Padres, se fue de 4-2 contra su club.

Wil Myers empalmó un doble por el bosque izquierdo para la primera de las siete carreras de los Padres.

Canadá, el primer adversario de los dominicanos, derrotó 7-1 a los Azulejos de Toronto en Dunedin, Florida.

Eric Gagne, el cerrador que ganó el premio Cy Young en 2003, colgó un cero por Canadá, pese a permitir un hit y conceder un boleto en un inning. Con 41 años de edad, Gagne no lanza en las mayores desde 2008. Su recta alcanzó las 93 millas por regularidad, y Gagne confía que un sólido desempeño en el torneo internacional puede abrirle las puertas a las Grandes Ligas.

Italia superó 8-7 a los Cachorros de Chicago en Mesa. Arizona. Un jonrón de dos carreras de Rob Segedin en el noveno aseguró la victoria para Italia. Brandon Nimmo y Gavin Cecchini, jugadores de los Mets de Nueva York conectaron dos hits cada uno por el equipo italiano.

____

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y CACTUS:

MEDIAS ROJAS 5, NACIONALES 3

El dominicano Hanley Ramírez bateó un jonrón solitario, mientras que el venezolano Pablo Sandoval remolcó dos carreras con un sencillo por Boston.

Eduardo Rodríguez, el abridor venezolano de los Medias Rojas, permitió dos carreras limpias y cuatro hits, más un boleto, al cubrir tres innings.

Max Scherzer, el reinante Cy Young de la Liga Nacional, lanzó en una práctica de bateo por primera vez esta primavera dentro de su rehabilitación de una lesión en un nudillo de la mano.

CARDENALES 9, MARLINS 2

Adam Wainwright lanzó tres innings en blanco y el dominicano Jhonny Peralta produjo dos anotaciones con un doble y un triple.

PIRATAS 6, BRAVOS 3

El venezolano José Osuna, prospecto de los Piratas, conectó su tercer jonrón de la pretemporada. El mexicano Jaime García abrió por Atlanta y permitió dos carreras, con dos hits y dos boletos, al ponchar a cuatro en dos innings.

YANQUIS 7, RAYS 6, 10 INNINGS

CC Sabathia cubrió dos innings en blanco por los Yanquis, mientras que Chris Carter aportó un sencillo remolcador. El dominicano Willy Adames sacudió un jonrón solitario por Tampa Bay.

FILIS 11, TIGRES 6

El abridor de los Tigres Justin Verlander permitió una carrera limpia con cuatro hits y dos boletos en tres innings. El abridor de los Filis Aaron Nola cubrió dos innings y toleró dos carreras limpias con cinco hits y un boleto.

ROJOS 7, REALES 3

El dominicano Arismendy Alcántara puso en ventaja a los Rojos con un triple remolcador, mientras que el venezolano Eugenio Suárez añadió un jonrón solitario. El pitcher de los Reales Chris Young permitió dos jonrones, pero ponchó a cinco en tres innings.

GIGANTES 4, DODGERS 2

El abridor de los Gigantes Matt Moore recetó cinco ponches en tres innings, permitiendo tres hits y dos boletos. Clayton Kershaw ponchó a tres al cubrir tres innings en blanco, sin permitir hits, por los Dodgers.

