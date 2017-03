Sale debuta con Boston: buena recta pero muchos pitcheos

Chris Sale se otorgó una calificación de pasable tras su primera salida en la pretemporada con los Medias Rojas de Boston, una que culminó un poco antes de lo anticipado.

Adquirido en un canje con los Medias Blancas de Chicago en diciembre, el zurdo toleró dos carreras —una limpia— al cubrir dos innings el lunes en el empate 5-5 ante Houston.

"¿Contento? Lo ignoro", indicó Sale. "Pude hacer algo de trabajo. No soy fanático de estar sentado y andar diciendo que los juegos de pretemporada no tienen importancia. Uno busca sacar buenos resultados".

El manager de Boston John Farrell había previsto que Sale lanzara tres innings. Pero luego de 37 lanzamientos en dos entradas, Farrell puso fin al debut.

"Entiendo la razón, ya que acumulé un importante número de lanzamientos, que es algo que quiero minimizar", dijo Sale.

El radar en la pizarra mostró que la recta de Sale alcanzó las 97 millas por horas un par de veces durante el primer inning. Recetó dos ponches.

"Me sorprendió un poco la velocidad que exhibió para su primera salida", dijo Farrell. "Es una cifra elevada tan temprano en la primavera, pero a un competidor aguerrido no se le puede instruir a que afloje".

Los Medias Rojas se desprendieron de tres prospectos de ligas menores y al cotizado cubano Yoan Moncada a los Medias Blancas por el pitcher que ha sido seleccionado cinco veces para el Juego de Estrellas.

RESULTADOS EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y CACTUS:

MEDIAS ROJAS 5, ASTROS 5, 9 INNINGS

El dominicano Hanley Ramírez se fue de 3-1 como el designado de Boston. Su dolencia en el hombro derecho ha mejorado al punto que puede comenzar a soltar el brazo, pero aún no se sabe cuándo podrá defender en la primera base. Colin Moran jonroneó por Houston.

ORIOLES 7, TIGRES 2

El abridor de Baltimore Dylan Bundy ponchó a tres al lanzar tres innings en blanco, mientras que el sencillo remolcador de Johnny Giavotella en el tercero puso en marcha un racimo de seis carreras. Mike Pelfrey permitió seis hits y seis carreras limpias en dos innings y un tercio, dejando en 7.36 su efectividad esta temporada.

MELLIZOS 2, CARDENALES 1, 10 INNINGS

Un sencillo de Chris Giménez en el décimo decidió la victoria de Minnesota. El abridor de los Mellizos Kyle Gibson toleró cuatro innings, permitiendo dos hits y una carrera.

METS 8, MARLINS 2

El zurdo de los Mets Steven Matz cubrió dos innings en blanca tras una cirugía en el codo en octubre pasado.

Giancarlo Stanton sacudió su primer jonrón de la primavera por Miami y el abridor dominicano Edinson Vólquez permitió una carrera al lanzar tres innings y un tercio.

PIRATAS 13, YANQUIS 1

Jordy Mercer jonroneó por Pittsburgh, mientras que el prospecto Austin Meadows conectó un doble de dos carreras.

El abridor de Nueva York Bryan Mitchell, quien puja por un puesto en la rotación, toleró cuatro carreras en dos innings y un tercio.

CERVECEROS 14, INDIOS (ss) 4

El abridor de Cleveland Corey Kluber cubrió dos innings y un tercio, permitiendo seis carreras y ocho hits, con dos boletos.

Matt Garza abrió por Milwaukee y toleró dos carreras y cinco hits.

DIAMONDBACKS 4, REALES 1

El venezolano David Peralta conectó un par de sencillos remolcadores por Arizona, cuyo abridor Robbie Ray cubrió tres innings en blanco.

ROCKIES 10, DODGERS 9

El venezolano Gerardo Parra disparó un jonrón, en tanto que Pat Valaika la sacó dos veces por Colorado. Joc Pederson jonroneó por Los Ángeles.

CACHORROS 13, ANGELINOS 10

Jason Heyward despertó de un bache de 15 turnos en blanco al iniciar la primavera con Chicago, bateando un jonrón. También empalmó un doble y remolcó tres carreras. El abridor de los Cachorros Jake Arrieta toleró tres carreras en dos innings, mientras que el de los Angelinos Jesse Chávez fue castigado con siete hits en dos innings y un tercio.

PADRES 6, MEDIAS BLANCAS 5

El venezolano Yangervis Solarte produjo dos carreras por San Diego, cuyo abridor Jered Weaver lanzó dos innings y permitió una carrera. Weaver firmó con los Padres el mes pasado tras 11 campañas con los Angelinos. El cubano José Abreu conectó un sencillo y anotó una carrera por Chicago.

GIGANTES 3, INDIOS (ss) 2

El abridor dominicano de los Indios Danny Salazar tuvo problemas de control al cubrir dos innings y dos tercios. Concedió cuatro boletos y permitió dos carreras.

Matt Cain toleró dos carreras en tres entradas y un tercio. Cain compite por la última plaza en la rotación de los Gigantes.

MARINEROS 9, RANGERS 0

Mike Zunino sacudió un jonrón, añadió un doble y produjo tres carreras por Seattle. El pitcher de Texas A.J. Griffin permitió seis carreras en dos innings y dos tercios.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.