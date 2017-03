K-Rod lanza con Tigres antes del Clásico Mundial

PHOENIX — Keon Broxton disparó un jonrón de tres carreras y un triple productor en el duelo que los Cerveceros de Milwaukee ganaron 7-1 a los Rangers de Texas.

___

Padres 6, Diamondbacks 5

PEORIA, Arizona — Collin Cowgill produjo dos carreras con un doble y Travis Janikowski empujó una más con un triplete, para que los Padres de San Diego superaran 6-5 a los Diamondbacks de Arizona.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.